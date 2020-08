Čo čaká Slovan v Lige majstrov? Desať stupňov, vietor a žiadna odveta

V prvom predkole nastúpi slovenský majster na Faerských ostrovoch.

17. aug 2020 o 12:31 TASR

BRATISLAVA. Futbalisti slovenského majstra Slovana Bratislava sa už v pondelok presunú na Faerské ostrovy, kde ich v stredu o 20.00 SELČ čaká vstup do Ligy majstrov 2020/2021.

Súperom im v 1. predkole bude domáci šampión KÍ Klaksvík a tréner Slovana Ján Kozák ml. pred odletom vyjadril túžbu úspešne zvládnuť prvú prekážku v prestížnej súťaži.

Hrá sa na jeden zápas, 18-násobný majster svojej krajiny má na svojom štadióne Djúpumýrar umelý trávnik.

Článok pokračuje pod video reklamou

Komplikácie s pristávaním

"Tešíme sa všetci, celý klub. Chlapci si uvedomujú, že sme rok bojovali o túto možnosť. Verím, že to bude úspešný výjazd," povedal kouč Kozák na stretnutí s médiami.

Súvisiaci článok Slovan spoznal súpera v Lige majstrov, nastúpi na Faerských ostrovoch Čítajte

Slovan získal o jeden deň na aklimatizáciu viac aj preto, že podľa miestnych pomerov musel letieť skôr.

"Je to tam trochu komplikované s pristávaním, takže sme museli ísť o deň skôr. Sú to nariadenia, niekedy je tam problém s pristátím na letisku," priblížil Kozák.

V dejisku zápasu budú panovať odlišné klimatické podmienky, očakáva sa teplota okolo 10 stupňov Celzia a tradičný silný vietor.

Už vyradili aj tím z Litvy

Trénerovi 10-násobného slovenského šampióna v ére samostatnosti to však veľké starosti nerobí.

"Je tam iné počasie, no do zimy sa človek lepšie prispôsobí ako opačne, keby sme išli do nejakých veľkých horúčav. V tomto problém nebude, možno bude problémom silný vietor. To žiadny futbalista nemá rád. Čo sa týka umelej trávy, aj v našej lige Žilina a Trenčín hrajú doma na nej a tie zápasy sme zvládli. Určite lepšie umelá tráva ako nejaké nekvalitné ihrisko," vravel Kozák ml.

V predchádzajúcej sezóne hral Klaksvík kvalifikáciu Európskej ligy UEFA. V predkole hladko prešiel cez Tre Fiori zo San Marína po výsledkoch 5:1 a 4:0, v prvom kole vyradil Riterai z Litvy po výsledkoch 1:1 vonku a 0:0 doma.

Vypadol až so švajčiarskym Luzernom, avšak po tesných výsledkoch - 0:1 vonku po góle z nadstaveného času a 0:1 doma.

Pred rokom "belasí" vypadli v LM hneď na úvod so Sutjeskou Nikšič, potom sa ale dostali až do skupiny Európskej ligy. Slovan na Faerských ostrovoch nečaká nič jednoduché, ale je favorit.

"Musíme byť odolní a myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme ukázali, že sme lepšie mužstvo. Ale netreba o tom veľa hovoriť, treba to ukázať na ihrisku," dodal Kozák.