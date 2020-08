Šancu som videl, ale neveril som, že vyhrám, tvrdí O'Sullivan

Odlišuje sa výdržou.

17. aug 2020 o 14:55 TASR

SHEFFIELD. Sedem rokov po predchádzajúcom a devätnásť po premiérovom slávil Ronnie O'Sullivan šiesty titul majstra sveta v snookri.

Od úzkej skupiny hráčov na najvyššej úrovni sa odlišuje výdržou.

Štyridsaťštyriročný Angličan sa do svojho prvého semifinále v sheffieldskom divadle Crucible prebojoval v roku 1996.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stále je na vrchole

Uplynulým turnajom prešiel podľa viacerých odborníkov bez toho, aby predviedol svoju najlepšiu hru, možno až na záverečný deň finále, v ktorom deklasoval o šestnásť rokov mladšieho krajana Kyrena Wilsona 18:8.

Súvisiaci článok Nenašiel premožiteľa. O'Sullivan jasne ovládol finále a oslavuje šiesty titul Čítajte

"Myslím si, že Ronnie O'Sullivan je jediný hráč, ktorý vyhral majstrovstvá sveta v troch dekádach. Mal by na to byť hrdý, pretože konkurencia sa neustále posúva a on je stále na vrchole," povedal Angličan Steve Davis, ktorému sa spoločne s Walesanom Rayom Reardonom vyrovnal O'Sullivan v počte titulov svetového šampióna.

Rekordér modernej éry je Škót Stephen Hendry so siedmimi trofejami. Zatiaľ čo Hendry (1990-1999), Davis (1981-1989) i Reardon (1970-1978) triumfovali na MS v jednej dekáde, úspechy O'Sullivana majú omnoho väčšie rozpätie (2001-2020) a to sa stále môže natiahnuť, podľa niektorých aj po O'Sullivanovej päťdesiatke.

Pomohol mu psychológ

"Je radosť prísť do Crucible a vidieť ho naživo. Je až desivé, koľko má talentu, triumfovať šesťkrát je obrovský počin. Na nikoho hru sa nepozerá tak dobre ako na jeho," povedal majster sveta z roku 1991 John Parrott.

Existujú však aj dôvody, prečo "Raketa" nemá už teraz v zbierke viac titulov, hoci v nedeľu sa osamostatnil na čele historického poradia v počte prvenstiev na bodovaných turnajoch (37) a rekord drží tiež v počte triumfov na podujatiach "Trojkoruny" (20).

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9D2rFMPN9js

Zápasil s konzistenciou, vlani prehral už v 1. kole MS s krajanom Jamesom Cahillom, ktorý v tom čase nastupoval so štatútom amatéra.

V roku 2011 začal spolupracovať s renomovaným psychológom Steveom Petersom a na MS 2012 sa stal štvrtýkrát šampiónom. Aj keď v nasledujúcej sezóne absolvoval jediné súťažné stretnutie, na MS 2013 obhájil titul.

Víťazstvo nečakal

"Vyznačujem sa dlhovekosťou, moja forma stúpa a klesá. Moja myseľ sa zavše niekam zatúla, potom to znova zakúsim a nadobudnem chuť zistiť, či na to stále mám. Tento turnaj je test vytrvalosti a ja nie som vytrvalostný typ hráča, lebo nesúťažím dostatočne často," povedal O'Sullivan pre BBC.

"Verte alebo neverte, nemám ani tréningové zariadenie, takže kamarát mi tu nainštaloval niekoľko stolov, aby som sa zoznámil s nástrojmi. Vedel som, že mám polovičnú šancu, ale neočakával som, že zvíťazím."

Súvisiaci článok Trpel depresiami a miloval drogy. O'Sullivan je synonymom snookru Čítajte

Aj vo finále ukázal dve tváre, kým v sobotu večer sa zdalo, že by chcel byť hocikde inde iba nie v Crucible, v nedeľu sa sústredil a končil takmer exhibičným štýlom.

V kariére má 75-percentnú zápasovú úspešnosť, čo je viac než Davis (63%) aj Hendry (69%).

"O tituloch nepremýšľam. Keď som bol dieťa, ani som si nepredstavoval, že tu budem. Teraz som tu a mám všetky tieto víťazstvá, je to sen, ktorý sa stal skutočnosťou. Bol som šťastný už pri prvom titule, dva boli skvelé. Keď som mal na konte štyri, uvedomil som si, že sa môžem považovať za jedného z najlepších," komentoval nový šampión.

"Všetko nad štyri vás radí do fantastickej spoločnosti. Pokiaľ ide o Hendryho, kľúčové je, kto to dosiahol rýchlejšie. Ak odohrám 1000 turnajov a len budem prekonávať rekordy, ktoré on dosiahol za 500 turnajov, radšej by som bral jeho výsledky."