Bojí sa o svoje zdravie. Na US Open nepôjde ani svetová dvojka

Pokračovať bude v Európe.

17. aug 2020 o 15:49 SITA

BRATISLAVA. Dvojka ženského tenisového rebríčka WTA Rumunka Simona Halepová sa nepredstaví na granslamovom turnaji US Open v New Yorku, ktorého štart je naplánovaný na záver augusta.

Dôvodom je pretrvávajúca pandémia koronavírusu a s ňou spojené rôzne obmedzenia.

V areáli Flushing Meadows tak bude chýbať až šesť hráčok elitnej svetovej desiatky vrátane jednotky Austrálčanky Ashleigh Bartyovej.

Do NY sa rozhodli necestovať ani Ukrajinka Elina Svitolinová, Kanaďanka Bianca Andreescová, Holanďanka Kiki Bertens a Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Bencicová.

Z Top 10 hodnotenia WTA sa na US Open predstavia iba Američanka Serena Williamsová, Češka Karolína Plíšková, Američanka narodená v Moskve Sofia Keninová a Japonka Naomi Osaková.

"Vyhodnotila som si všetky faktory a rozhodla sa necestovať do New Yorku, aby som tam hrala na US Open. Vždy som tvrdila, že zdravie bude hrať hlavnú úlohu pri mojom rozhodovaní, preto som si vybrala zotrvanie v Európe," napísala Halepová na twitteri.

Rumunka už v júni avizovala svoju absenciu na US Open, v júli svoje slová trochu korigovala a informovala, že definitívne sa rozhodne neskôr.

Pre neúčasť v New Yorku sa rozhodla deň po triumfe na turnaji WTA v Prahe.