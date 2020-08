Skvelý Dončič. Ani jeho rekord však Dallasu nestačil

Pokračuje play off NBA.

18. aug 2020 o 11:21 TASR

ORLANDO. Nastúpil na svoj prvý zápas v play off v kariére a hneď utvoril rekord NBA.

Slovinský basketbalista Luka Dončič z Dallasu nastrieľal v zápase proti Los Angeles Clippers 42 bodov. Ani to však jeho tímu nestačilo a prehral 110:118.

Dvadsaťjedenročný Dončič k bodom pridal aj deväť asistencií a sedem doskokov.

Obhajca titulu z Toronta zvládol vstup do play off. V úvodnom štvrťfinále Východnej konferencie zdolal Brooklyn 134:110. Pod víťazstvo sa najvýraznejšie podpísal Fred VanVleet s 30 bodmi a 11 asistenciami.

Toronto ťažilo z presnej streľby spoza oblúka, premenilo 22 pokusov, čím vyrovnalo sezónne maximum a utvorilo klubový rekord.

"Hoci tu chýba tá pravá atmosféra play off (hrá sa bez divákov - pozn. red.), dokázali sme sa vyburcovať. Chlapci sa vytiahli a hrali s energiou. Vlaňajší titul nám dal silu do tejto sezóny a teraz je načase, aby sme to poriadne roztočili," citoval portál ESPN VanVleeta.

V Západnej konferencii Denver triumfoval nad Utahom 135:125 po predĺžení. Hosťom nestačil ani skvelý výkon Donovana Mitchella, ktorý sa blysol 57 bodmi.

Prvé kolo play off NBA

Východná konferencia

Toronto - Brooklyn 134:110 (37:20, 36:31, 22:35, 39:24), najviac bodov: VanVleet 30 (11 asistencií, 8 trojok), Ibaka 22, Siakam 18 (11 doskokov) - Luwawu-Cabarrot 26 (6 trojok), Harris 19, LeVert (15 asistencií) a Allen po 15

/stav série: 1:0/

Boston - Philadelphia 109:101 (25:26, 30:23, 20:30, 34:22), najviac bodov: Tatum 32 (13 doskokov), Brown 29 (5 trojok), Walker 19 - Embiid 26 (16 doskokov), Burks a Richardson po 18

/stav série 1:0/

Západná konferencia

Denver - Utah 135:125 pp (31:25, 28:27, 19:31, 37:32 - 20:10), najviac bodov: Murray 36 (6 trojok), Jokič 29 (10 doskokov), Grant 19 - Mitchell 57 (6 trojok), Ingles 19 (5 trojok), Clarkson 18

/stav série 1:0/

Los Angeles Clippers - Dallas 118:110 (34:38, 32:31, 21:13, 31:28), najviac bodov: Leonard 29 (12 doskokov), George 27, Morris 19 - Dončič 42, Hardaway 18, Seth Curry a Poziňgis po 14

/stav série 1:0/