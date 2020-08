O pretekoch nevedela. Šoférku potrestali za to, že zranila Saganovho kolegu

Nehoda sa stala v závere pretekov Okolo Lombardska.

18. aug 2020 o 12:33 TASR

MILÁNO. Talianske úrady potrestali šoférku, ktorá v sobotu v závere pretekov Okolo Lombardska vošla na trať a spôsobila zranenie nemeckého cyklistu Maximiliana Schachmanna, spolujazdca Petra Sagana z tímu Bora-Hansgrohe.

Okrem pokuty 129 eur jej odobrali dva body z vodičského preukazu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nevedela, že sú tam preteky

Žena, ktorej auto nepatrilo do kolóny pretekov a na trati nemalo čo robiť, vošla do jazdy rozbehnutého Schachmanna. Ten vrazil do zadnej časti vozidla a skončil na zemi.

Neskoršie vyšetrenia odhalili, že utrpel zlomeninu kľúčnej kosti.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/oEdgBmG888s

Žena vyšla na trať zo súkromnej príjazdovej cesty na zjazde zo San Fermo della Battaglia, kde šli cyklisti rýchlosťou okolo 70 kilometrov za hodinu.

Šoférka išla asi 200 metrov po trase pretekov, a potom odbočila vľavo rovno do cesty Schachmannovi.

"Nevedela som, že sú tam preteky," uviedla podľa La Gazzetta dello Sport. Hrozia jej aj ďalšie sankcie, keďže incident sa skončil zranením.

Nedostatočné zabezpečenie

Nemecký šampión z roku 2019 preteky síce dokončil na siedmom mieste, ale je otázne, ako bude vyzerať jeho ďalší program. Schachmann mal ísť na Tour de France, ktorá sa začína 29. augusta. Pre nemecký Bild uviedol, že teraz je to veľmi nepravdepodobné.

Incidentom sa bude zaoberať aj Medzinárodná cyklistická únia (UCI) a organizátorom hrozia sankcie za nedostatočné zabezpečenie pretekov.

Kritika sa na nich zniesla aj pre nebezpečné zjazdy. Na jednom z nich mal hrozivý pád Remco Evenepoel, ktorý utrpel zlomeninu panvy a pomliaždenie pravého pľúcneho laloka.

Dvadsaťročný Belgičan spadol z mosta do priekopy v jednom z najrýchlejších a technicky najnáročnejších zjazdov v profesionálnej cyklistike.