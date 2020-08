Zmluvu ukončil predčasne. Stoch definitívne odchádza zo Solúnu

Môže sa vrátiť do Slavie Praha.

18. aug 2020 o 22:22 (aktualizované 18. aug 2020 o 22:41) TASR

SOLÚN. Slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch po vzájomnej dohode predčasne ukončil pôsobenie v PAOK Solún.

Grécky klub o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke. Podľa miestnych médií by sa 30-ročný krídelník, ktorý mal zmluvu do 30. júna 2022, mohol vrátiť do Slavie Praha.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stoch sa do Grécka vrátil vlani v lete po dvojročnom pôsobení v Slavii. Predtým hral za PAOK aj v sezóne 2013/2014 na hosťovaní z Fenerbahce. V drese Slavie sa tešil zo zisku titulu a z dvoch triumfov v Českom pohári.

Za PAOK odohral v uplynulej sezóne 15 zápasov bez gólového zápisu. Na konto si pripísal dve asistencie.

V auguste mal pozitívny test na koronavírus a musel ísť do karantény. V minulosti Stoch hral aj za londýnsku Chelsea, či Twente Enschede.