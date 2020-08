Rozhodkyňa: Niekedy treba zvýšiť hlas, iné situácie skôr riešiť úsmevom

Zuzana Hanesová hovorí o skúsenostiach s mužským futbalom.

19. aug 2020 o 15:07 Titanilla Bődová

Lásku k futbalu má v génoch, ale predsa sa jej najprv smiali, keď sa prihlásila na rozhodcovské kurzy. Dnes je už ZUZANA HANESOVÁ známou asistentkou rozhodcu na treťoligových trávnikoch. Hovorí o svojich začiatkoch i plánoch do budúcnosti.

Prečo ste sa dali na rozhodovanie?

Mám dvoch starších bratov, ktorí hrávali futbal, môj otec bol vedúcim mužstva v Hriňovej. Odmalička som s nimi chodievala na zápasy. Keď skončili, povedala som si, že dakto u nás doma musí pokračovať vo futbale. Vtedy bolo málo rozhodcov v oblastnom zväze vo Zvolene, tak som sa prihlásila na inzerát. Absolvovala som vstupné testy a školenia a začala som chodiť po okrese.

Ako reagovala vaša rodina, keď ste sa prihlásili na ten inzerát?

Najprv sa mi smiali, že mi to dlho nevydrží, že to je len taký ošiaľ. Ale potom už zbadali, že ma to veľmi baví.

Aká bola reakcia kolegov? Na tom školení asi nebolo veľa dievčat.

Bolo to niečo nové. V tom čase ešte nebolo veľa rozhodkýň, i keď som už mala nejaké predchodkyne v okrese. Takže už s tým mali skúsenosti, brali ma v pohode.

Sú hráči slušnejší k rozhodkyni, alebo naopak, spochybňujú vaše verdikty?