Boston môže postúpiť, Halák bude opäť v bránke

Do útoku Bruins sa vráti strelec David Pastrňák.

19. aug 2020 o 10:53 SITA

BRATISLAVA. Možno aj s Davidom Pastrňákom v útoku a zrejme s Jaroslavom Halákom v bránke nastúpia hokejisti Bostonu Bruins do stredajšieho pokračovania play-off Východnej konferencie NHL proti Caroline Hurricanes.

Ak hráči okolo slovenského kapitána Zdena Cháru zvíťazia, vybojujú si postup do 2. kola. Do zápasu číslo 5 vstúpia s náskokom 3:1.



"Očakáva sa, že Halák absolvuje svoj tretí zápas za sebou od soboty, keď Tuukka Rask nečakane oznámil svoj odchod z play-off. Ak Bruins prehrajú, vo štvrtok to môže byť v bránke Bostonu zaujímavé. Buď sa do nej postaví Halák po štvrtý raz za päť dní alebo dostane šancu jeden z dvojice Daniel Vladař - Maxime Lagace. Pre oboch by to bol debut v play-off," naznačil oficiálny portál NHL.

Halákov zákrok proti Caroline

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/fMBs3m7TdjU

Rozhodnúť môže Pastrňák

Jazýčkom na váhach môže byť David Pastrňák.

Najlepší strelec základnej časti NHL vynechal ostatné tri zápasy pre nešpecifikované zranenie, ale v utorok sa už objavil na tréningu so spoluhráčmi.

Rozhodnutie o jeho zapojení sa do hry si nechá tréner Bostonu až na deň zápasu.

"Ak budeme cítiť, že bude stopercentne fit a nebudeme riskovať jeho ďalšie zranenie, bude v zostave," uviedol Cassidy o Pastrňákovi.



Momentálne najlepšiu formu z útočníkov Bostonu má Brad Marchand. V štyroch zápasoch série proti Caroline strelil tri góly a pridal štyri asistencie.

Caroline bude chýbať talentovaný strelec

Jeho kolegami v prvej formácii Bruins boli pri neúčasti Pastrňáka Anders Bjork aj Charlie Coyle. Marchand vyzdvihol tento počin trénera Cassidyho.

"Myslím si, že chápe cítenie hráčov. Produkujú energiu a podporujú sa navzájom. A tréner tomu rozumie," podotkol Marchand.



Caroline pôjde v stredu o holé zotrvanie v play-off. Určite nenastúpi talentovaný ruský útočník Andrej Svečnikov, mimo zostavy pre zdravotné problémy budú aj Brett Pesce a Joel Edmundson.

Tréner Rod Brind'Amour sa už zrejme zmieril s tým, že produktívny 20-ročný Rus bude mimo do konca play-off.

Pred zápasom, ktorý môže znamenať koniec jeho tímu po letnom reštarte NHL, niekdajší skvelý útočník a kapitán Caroliny pri zisku Stanley Cupu v roku 2006 skonštatoval: "Otočme stránku za tým, čo bolo. Nadchnime sa a bavme sa hokejom."