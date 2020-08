UEFA rozhodla: Slovan môže poslať na Faerské ostrovy rezervný tím

Zápas 1. predkola Ligy majstrov presunuli na piatok.

19. aug 2020 o 12:26 Pavol Spál

BRATISLAVA. Slovan Bratislava mal v stredu 19. augusta nastúpiť na Faerských ostrovoch na zápas 1. predkola Ligy majstrov proti tímu KÍ Klaksvík.

Lenže vzhľadom na pozitívny test na koronavírus v realizačnom tíme slovenského majstra rozhodli miestne úrady, že mužstvo musí ísť na dva týždne do karantény alebo sa vrátiť späť na Slovensko.

Kluby rokovali s delegátom

Ani pár hodín pred oficiálnym začiatkom zápasu nebolo jasné, či sa bude hrať.

„Z toho, čo vieme, sa uskutoční stretnutie pred zápasom medzi delegátom UEFA (Európska futbalová únia - pozn. red.) a oboma klubmi. Rozhodnú, čo sa bude diať. Myslím si, že UEFA rozhodne. Rokovanie by malo prebiehať už v týchto chvíľach,“ tvrdí Jóhann Lützen, z faerského denníka nordlysid.fo.

Predstavitelia Slovana sa k situácii nevyjadrovali. Na oficiálnej stránke klubu aj na facebooku vyšla vo večerných hodinách iba správa, že futbalisti Slovana absolvovali tréning.

Tréner brankárov Klaksvíku Géza Turi pre SME ešte v utorok večer potvrdil, že zápas sa neodohrá.

"Pokiaľ viem, UEFA v stredu predpoludním poskytne nejaké informácie, ale tí hráči Slovana, ktorí sú momentálne na Faerských ostrovoch, tu môžu zostať len v prípade, ak absolvujú dvojtýždňovú karanténu. Nemôžu teda v stredu nastúpiť na ihrisko," potvrdil Turi.

Zápas presunuli na piatok

Oba kluby sa na stretnutí s delegátom UEFA nakoniec dohodli, že Slovan Bratislava môže poslať na Faerské ostrovy náhradný tím.

"Slovan môže poslať na Faerské ostrovy nových hráčov, ktorí budú môcť nastúpiť na zápas. Ten by sa mal odohrať v piatok," potvrdil pre SME Jóhann Lützen z faerského denníka nordlysid.fo.

Túto možnosť spomenul pre SME aj Turi.

"Pravidlá UEFA v takých prípadoch dovoľujú posunutie stretnutia o dva dni a počul som aj o takej možnosti, že toto mužstvo Slovana sa vráti domov a prídu iní hráči. Ale neviem, či by to bolo reálne," uviedol.



Slovenský klub má dva dni na to, aby dopravil na Faerské ostrovy kompletnú zostavu. V tom prípade bude môcť zápas 1. predkola Ligy majstrov odohrať.

Ak sa mu to nepodarí, postúpi zrejme do druhého predkola Klaksvík.