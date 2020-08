Slovan reaguje, na Faerské ostrovy pošle aj juniorov

Všetkých hráčov chcú pretestovať.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava robí všetko preto, aby v piatok odohral zápas 1. predkola Ligy majstrov na Faerských ostrovoch proti miestnemu KÍ Klaksvík.

Informoval o tom vo svojom stanovisku.

Stretnutie bolo ohrozené po tom, čo sa v tíme Slovana priamo na Faerských ostrovoch objavil ďalší pozitívny test na koronavírus.

Podľa miestnych médií ho mal fyzioterapeut mužstva.

Podľa protokolu UEFA Slovan musí mať v piatok k dispozícii aspoň trinásť negatívne testovaných hráčov. Na Faerské ostrovy preto pôjdu aj hráči, ktorí boli pôvodne mimo nominácie, prípadne aj juniori.

Osemnástich futbalistov, ktorých už Slovan má v dejisku stretnutia, chce klub ešte raz pretestovať a vyňať ich z karantény, aby boli pripravení na piatkový súboj.

Celé stanovisko ŠK Slovan Bratislava prinášame bez redakčných úprav.

Stanovisko ŠK Slovan Bratislava k zápasu proti KÍ Klaksvík (Liga majstrov, 1. predkolo)

Vedenie klubu v posledných hodinách intenzívne riešilo vzniknutú situáciu v súvislosti so zápasom 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov s KÍ Klaksvík. Aj z dôvodu prakticky nepretržitých rozhovorov s UEFA sme doteraz nemohli poskytnúť bližšie informácie, keďže situácia sa mení z hodiny na hodinu.

V tejto chvíli je definitívne, že zápas KÍ Klaksvík – ŠK Slovan Bratislava je preložený na piatok 21. augusta a odohrá sa v pôvodnom dejisku na Faerských ostrovoch.

Situácia je nasledovná – na Faerských ostrovoch sú hráči, ktorí cestovali v pondelok popoludní (18 hráčov), pričom títo hráči mali po testovaní v nedeľu i v pondelok po prílete negatívne testy. Práve to je dôležitá informácia z pohľadu protokolu UEFA.

Z Bratislavy zároveň vycestujú hráči z kádra A-mužstva, ktorí neboli v pôvodnej nominácii na Faerské ostrovy a v prípade potreby budú doplnení aj niekoľkými hráčmi juniorky.

“ Postupujeme presne podľa protokolu a na Faerských ostrovoch máme osemnásť hráčov, ktorí mali dvakrát po sebe negatívne testy. Preto sa pokúsime opätovne pretestovať týchto hráčov, aby mohli byť vyňatí z karantény a mohli zasiahnuť do piatkového zápasu. „ Výsek zo stanoviska

„V prvom rade sa chceme poďakovať UEFA, že nám vyhovela a spolu s nami urobila maximum, aby sa zápas odohral. Ceníme si ich iniciatívu a angažovanosť v situácii, keď do hry vstúpili miestne úrady, ktoré robia všetko pre to, aby sa zápas neodohral a aby nám situáciu čo najviac sťažili. Je to naozaj zvláštna situácia, pretože podľa protokolu UEFA môžeme hrať, no miestne inštitúcie sa konaniu zápasu snažia všemožne zabrániť. Sme radi, že stále máme šancu a v piatok sa pobijeme o postup do ďalšieho kola. Veríme, že sa všetko uskutoční v duchu fair-play a rozhodne sa na ihrisku,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml., ktorý ozrejmil najbližší postup.

„Podnikli sme kroky, aby sme v zmysle protokolu UEFA mali v piatok k dispozícii minimálne 13 negatívne testovaných a pripravených hráčov. V praxi to znamená, že z Bratislavy priletia hráči z kádra A-mužstva, ktorí neboli v nominácii na Faerské ostrovy a ak to bude potrebné, možno sa k nim pripojí aj niekto z juniorky. Samozrejme, všetci budú pretestovaní,“ pokračoval Ivan Kmotrík ml., ktorý sa vyjadril aj k tým hráčom, ktorí sú aktuálne na Faerských ostrovoch.

„V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že z našej strany sme splnili protokol UEFA. Postupujeme presne podľa tohto protokolu a na Faerských ostrovoch máme osemnásť hráčov, ktorí mali dvakrát po sebe negatívne testy. Preto sa pokúsime opätovne pretestovať týchto hráčov, aby mohli byť vyňatí z karantény a mohli zasiahnuť do piatkového zápasu. Urobíme pre to maximum, no chceme byť pripravení na všetky scenáre, preto sme zabezpečili lietadlo pre ďalšiu skupinu hráčov, ktorí pricestujú z Bratislavy.“

V praxi to znamená, že zápas sa odohrá v piatok a aby sme sa vyhli riziku a naplnili literu pravidiel a protokolu Return to play (minimálne 13 hráčov na súpiske), vycestuje z Bratislavy do dejiska zápasu ďalšia výprava.

Medzičasom sa zástupcovia klubu na Faerských ostrovoch pokúsia zabezpečiť opätovné testovanie a vyňatie hráčov z miestnej karantény.

„Táto situácia je nesmierne komplikovaná a náročná pre nás, a určite aj pre fanúšikov. Prakticky 24 hodín denne však vyvíjame maximálne úsilie pre riešenie tejto situácie a zachovanie šance odohrať tento zápas a pobiť sa o postup do ďalšieho kola. Verím, že nám to spoločne vyjde a zvládneme to. Ďakujeme za vašu podporu aj na diaľku,“ uzavrel Ivan Kmotrík ml.