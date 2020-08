Kvôli slovanistom ide do karantény celý personál hotela

Ľudia na Faerských ostrovoch sú zo situácie zhrození.

Tréner brankárov KÍ Klaksvík Géza Turi sa teší, že sa zápas predkola Ligy majstrov na Faerských ostrovoch bude hrať. Domáci nemajú o rezerve Slovana informácie, ale spoliehajú sa na svoj severský štýl.

Čo hovoríte na rozhodnutie UEFA?

V stredu sme ešte nemali tréning, ale osobne sa teším, že sa bude hrať. Rád by som videl, ako sme na tom, na čo má naše mužstvo v medzinárodnej konfrontácii. Mne je jedno, či hráme so Slovanom, alebo v druhom kole s iným súperom, ale som zvedavý, ako obstojíme.

Slovanisti chcú spraviť všetko pre to, aby mohli nastúpiť aj hráči, ktorí pricestovali s prvou výpravou. Myslíte si, že to je reálne?

Ako som čítal v médiách, úrady trvajú na tom, že majú opustiť krajinu. Pred dvoma týždňami prišiel na Faerské ostrovy manželský pár z Francúzska a niekto z nich mal na letisku pozitívny test na koronavírus. Nepustili ich do krajiny, dva týždne museli sedieť v hotelovej izbe.

Počuli sme aj to, že na Slovensku odložili pohárové zápasy práve preto, lebo hráč Slovana bol pozitívny.

Chápem úsilie slovanistov, že by chceli hrať v najsilnejšom zložení, ale aj oni by mali pochopiť, že aj my tu máme veľké problémy s koronou a nechceme, aby sa to zhoršilo. Členov vlády a parlamentu nezaujíma futbal, oni majú na prvom mieste zdravie ľudí.

Ako vnímajú situáciu miestni ľudia?

Boli zhrození z toho, že slovanisti vedeli, že niekto z ich výpravy má koronavírus.