Ligue 1 sa vracia takmer po polroku, koronavírus narušil program

Fanúšikovské skupiny vyhlásili bojkot.

20. aug 2020 o 13:00 TASR

PARÍŽ. Súbojom Girondins Bordeaux - FC Nantes odštartuje v piatok nový ročník francúzskej futbalovej ligy.

Ligue 1 bola jedinou z elitných európskych súťaží, ktorú v predchádzajúcej sezóne nedohrali pre pandémiu koronavírusu.

Tá narušila aj program úvodného kola sezóny 2020/2021.

Museli urobiť viaceré zmeny

Pôvodne mal nový ročník odštartovať duelom Olympique Marseille - AS St. Etienne, vedenie súťaže ho však odložilo pre výskyt nákazy v domácom klube.

Marseille tento týždeň potvrdilo tri nové prípady, celkovo sú v tíme štyri osoby s ochorením COVID-19. Vedenie Ligue 1 v stanovisku uviedlo, že odloženie duelu odporučila Národná komisia pre boj proti koronavírusu.

Podľa regionálneho denníka La Provence sa tri nové prípady týkajú brankára Stevea Mandandu a stredopoliarov Maxima Lopeza a Valentina Rongieho.

Podozrenie na koronavírus zaznamenali aj v Olympique Nimes. Podľa agentúry AP sú v izolácii dvaja členovia klubu a čaká ich test, zatiaľ nie je jasné, či ide o hráčov, alebo členov realizačného štábu.

Nimes by malo vstúpiť do novej sezóny v nedeľu doma proti Brestu. Magazín France Football na svojom webe usporiadal anketu, kde sa fanúšikovia majú vyjadriť, či by sa malo prvé kolo úplne odložiť.

V priebehu štvrtka sa 62 percent respondentov vyjadrilo súhlasne, 36 percent si odklad neželalo. Zvyšní hlasujúci sa nevedeli jednoznačne vyjadriť.

Fanúšikovia vyhlásili bojkot

Napriek tomu, že vo Francúzsku majú diváci možnosť vidieť najvyššiu súťaž takmer po polroku, niektoré fankluby vyhlásili bojkot proti prísnym opatrenia v súvislosti so šírením vírusu. Na zápasoch môže byť maximálne 5-tisíc ľudí.

Najnovšie vyhlásila bojkot skupina Ultramarines z Bordeaux, ktorá bude pri premiére tímu v novej sezóne chýbať. Bojkotovať zápasy sa rozhodli aj fanúšikovské skupiny Rennes, Lens, Nimes, Lorientu a Montpellieru.

Najväčší favorit na zisk titulu je aj v novej sezóne majstrovský Paríž St. Germain. V predchádzajúcich troch ročníkoch odohral 103 ligových duelov, pričom prehral iba jedenásť.

Najvážnejšími konkurentmi PSG by mali byť Olympique Lyon, Olympique Marseille či Stade Rennes, o miestenky do európskych súťaží chce bojovať aj OSC Lille.

Z dvadsiatky účastníkov čaká na posledných dvoch zostup do Ligue 2, mužstvo na osemnástej priečke si príslušnosť k elite musí vybojovať v baráži.

Nováčikovia sú Lorient a Lens. V sezóne 2020/2021 nefiguruje na súpiskách ani jeden slovenský futbalista.