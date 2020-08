Košice zorganizovali hromadnú skúšku, na niektorých hráčov nemajú rozpočet

Klub si vybral desiatich hokejistov.

20. aug 2020 o 13:20 SITA

KOŠICE. Štvordňovú hromadnú skúšku v hokejovom extraligovom klube HC Košice úspešne absolvovalo desať uchádzačov.

Ako informuje oficiálny web klubu, ide o jedného brankára, troch obrancov a šiestich útočníkov. Medzi náhradníkmi sa ocitli ďalší šiesti adepti.

Vedenie klubu teraz čakajú rokovania s úspešnými hráčmi o zmluvách.

"Skúška nás všetkých veľmi príjemne prekvapila. Nasadenie hráčov bolo neuveriteľné, každý sa o svoju šancu pobil s hrdosťou. Vybrali sme si hráčov, ktorí nám zapadajú do už existujúcej kostry tímu.

Medzi neúspešnými kandidátmi sú aj hráči, ktorí by sa mohli presadiť v prvých dvoch útokoch. Bohužiaľ, rozpočet nám neumožní angažovať ich. Veľká škoda, že nám pandémia prekazila naše plány s "farmárskym" tímom.

Práve tam by svoje kvality mohli ukázať všetci hráči zo skúšky. Osobne si myslím, že táto skúška by sa mohla stať tradičnou predsezónnou akciou, na ktorej sa mladí hráči môžu konfrontovať so staršími.

Veľmi pekne ďakujem všetkým účastníkom za ich snahu a profesionálny prístup. Ak sa nám podarí dohodnúť s vybranými kandidátmi na podmienkach spolupráce, v najbližších dňoch budeme môcť uzavrieť káder, s ktorým nastúpime do sezóny.

S istotou vieme povedať, že to bude káder s veľkým počtom košických odchovancov,“ informoval hlavný tréner, športový riaditeľ a šéftréner mládeže v HC Košice Jan Šťastný.