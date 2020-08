Česko-slovenská légia ťahá Boston. Vyhrajte to pre Cháru, vravia fanúšikovia

Hráči z Európy mali na postupe Bostonu veľkú zásluhu.

20. aug 2020 o 17:19 Jakub Benko

BRATISLAVA. Zdeno Chára, David Pastrňák, David Krejčí, Ondřej Kaše a Jaroslav Halák. Menoslov hráčov, ktorí pochádzajú zo Slovenska a Česka a spája ich hokejová služba pre Boston Bruins.

Boston v noci na štvrtok vyhral nad Carolinou 2:1 a postúpil do druhého kola play off. V boji o Stanley Cup pre najlepšie mužstvo NHL ho ťahajú najmä hráči zo strednej Európy.

"Títo chlapci majú na postupe obrovskú zásluhu," povedal tréner Bostonu Bruce Cassidy na adresu Cháru a Krejčího po víťazstve.

Boston postupuje po víťazstve 3:1 v zápase číslo 5

https://www.nhl.com/video/embed/first-round-gm5-car--bos/t-277350912/c-5405937?q=bruins?autostart=false

Spojenie Čechov v presilovke vyšlo dokonalo

V poslednom zápase proti Caroline si dve asistencie pripísal Pastrňák, ktorý predtým vynechal dva duely play off pre menšie zranenie.

Spôsobil si ho ešte v prvom zápase série, keď bol príliš aktívny pri oslave gólu svojho spoluhráča. Pastrňák tak stihol odohrať zatiaľ len dva zápasy play off, no získal už štyri body za gól a tri asistencie.

Za najlepšieho strelca základnej časti NHL zaskočil jeho krajan David Krejčí. Skúsený 34-ročný center opäť dokazuje, že vyraďovacia časť mu pasuje. V piatich zápasoch nazbieral už osem bodov za tri góly a päť asistencií.

A v stredajšom rozhodujúcom zápase režíroval výhru spoločne s Pastrňákom, keď v presilovkách jeden gól dal a na ďalší prihral. Počas kariéry už Krejčí odohral v play off 140 zápasov a nazbierať v nich až 112 bodov (39+73).

Obrat Bostonu v štvrtom zápase série:

https://www.nhl.com/video/embed/bos-vs-car--game-5/t-277350912/c-5405704?q=bruins?autostart=false

Krejčího formácia ovládla zápas číslo 4

"Krejčího som nechal v presilovke, pretože hrá výborne. Je to hráč veľkých momentov. Spoločne s Pastrňákom im to vychádzalo, všetci robili presne to, čo mali," vysvetľoval kouč Bostonu.

V Krejčího formácii hrá aj 24-ročný český útočník Ondřej Kaše, ktorý prišiel do Bostonu počas sezóny v rámci výmeny s Anaheimom. Tréner Cassidy spojil českú dvojicu na play off a pridal k nim rýchleho Kanaďana Jaka DeBruska.

A práve táto formácia sa v štvrtom zápase série postarala o senzačný obrat. Boston po druhej tretine prehrával 0:2, ale v tretej časti strelil za sedem minút štyri góly. DeBrusk skóroval dvakrát a spomínaná trojica si dokopy pripísala päť bodov. Kaše si v sérii s Carolinou pripísal celkovo tri asistencie.

"Máme konečne výbornú chémiu medzi útokmi. Vieme takmer presne, kto a čo bude v najbližšom zápase hrať," vravel Cassidy.

Chára opäť prepisoval historické tabuľky

Aj kapitán Bostonu Zdeno Chára mal v zápase, ktorý rozhodol o postupe, dôležité postavenie. Odohral viac ako 20 minút a pohotovou reakciou zachránil tím pred takmer istým gólom.

V druhej tretine sa pri presilovke Caroliny zrodila šanca, pri ktorej puk skončil za brankárom Halákom. Chára bol však na správnom mieste a hokejkou odvrátil nebezpečenstvo.

https://www.nhl.com/video/embed/halaks-flurry-of-saves/t-277350912/c-5405883?q=halak?autostart=false

Pre Cháru odohral v stredu v play off už zápas poradovým číslom 145 a dostal sa na druhé miesto v historických štatistikách klubu. Prvý je Ray Borque, ktorý vo vyraďovacej časti odohral 180 zápasov.

"Dnes bol úplne najlepší, parádne predstavenie v podaní Cháru," napísal fanúšik na sociálnej sieti. "Bol úžasný. Naozaj dúfam, že preňho vyhráme Stanley cup," pridal sa ďalší.

Halák? Tri zápasy a tri víťazstvá

V bráne Bostonu vychytal výhru a zároveň postup slovenský brankár Jaroslav Halák.

Do play off síce vstupoval ako dvojka a mal len kryť chrbát fínskemu gólmanovi Tuukkovi Raskovi, ale ten po druhom zápase série kvôli rodine opustil tím a odišiel domov.

Halák tak dostal príležitosť ukázať sa po dlhom čase vo vyraďovacej časti. Naposledy si v play off zachytal ešte v sezóne 2014/2015, keď pôsobil v New Yorku Islanders.

A hoci ho tréner Cassidy po štvrtom zápase série skritizoval za slabšie momenty, Halákove štatistiky sú nateraz výborné - tri zápasy, tri víťazstvá, úspešnosť zákrokov 93,17 percenta a len 1,67 inkasovaného gólu na zápas.

"Jaro predviedol veľa dobrých zákrokov," pochválil krajana Chára na tlačovej konferencii po postupe.

Halák mal na konte 23 úspešných zákrokov a predviedol sa napríklad pri strele Justina Williamsa, keď zasiahol po rýchlom presunutí sa k pravej žŕdke.

Zákrok Haláka pri strele Williamsa

https://www.nhl.com/video/embed/halaks-blocker-save-on-williams/t-277350912/c-5405825?q=boston?autostart=false

Boston si na súpera v druhom kole play off musí počkať. Bude ním úspešnejší z dvojice Washington - New York Islanders.

Islanders v sérii zatiaľ vyhrávajú 3:1. Ak postúpia, Halák si zachytá proti tímu, v ktorom štyri sezóny pôsobil.