V Mladej Boleslavi môže skončiť unikátna séria Saganovcov

Fanúšikovia si môžu na majstrovstvách zajazdiť s legendami.

20. aug 2020 o 16:50 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Ich séria trvá deväť rokov. Je to celkom unikátne. Cestnej cyklistike na Slovensku kraľujú bratia Saganovci. Podelili si posledných deväť titulov v cestných pretekoch.

Ostatní cyklisti s nimi zvádzajú márny boj. V posledných rokoch získali Saganovci titul zakaždým s veľkým náskokom. Vlani vyhral Juraj Sagan s náskokom minútu a pol, pred dvomi rokmi jeho brat Peter vyhral s dvojminútovým rozdielom.

Tento rok sa séria úspechov bratov Saganovcov môže skončiť. Peter sa na slovenskom šampionáte v Mladej Boleslavi nezúčastní.

Sagana stopli lekári

Lekári tímu Bora-Hansgrohe mu štart na neodporučili. Išlo by totiž o zbytočné riziko nakazenia sa koronavírusom.

Pred spoločným šampionátom sa totiž nebudú musieť členovia tímov ani pretekári nechať otestovať. Pôvodne to bola povinnosť, ale organizátori ju zrušili a účastníkom majstrovstiev dali povinnosť vyplniť Covid dotazník. Pred pretekmi budú cyklistom merať teplotu.

Preto nemecký tím vyhodnotil, že vzhľadom na štart na Tour de France bude lepšie, ak sa Sagan na majstrovstvách nezúčastní. Išlo by o zbytočný risk.

Rovnako zrušil svoj štart v Mladej Boleslavi aj Roman Kreuziger, ktorý tiež štartuje na Tour, a podobné pravidlá majú aj v ďalších tímoch. Cyklistov sa snažia chrániť a minimalizovať ich cestovanie a štarty na pretekoch pred Tour, pokiaľ to nie je dôležité.

Že mladší zo Saganovcov bude v Mladej Boleslavi chýbať potvrdil pre RTVS športový riaditeľ Ján Valach.

Sily budú vyrovnanejšie

Lenže práve neúčasť 6-násobného slovenského majstra zmení rozloženie síl v boji o titul.

Práve Sagan bol faktorom, ktorý bol v posledných rokoch rozhodujúci.

Keď sa vlani pokúšali dostať cyklisti Dukly Banská Bystrica – Peter Sagan ich pokusy neúnavne stíhal. V podstate nikoho nepustil do úniku, kto nebol z tímu Bora-Hansgrohe.

Šampionát ČR a SR 2019 v Trnave

„Mali sme taktiku, že ak niekto z Bory pôjde do úniku, musí s ním niekto z nás ísť. Po štarte sa k Jurajovi do úniku pokúsil dostať Marek Čanecký. Peter však ich pokus stiahol. Nechcel ich pustiť,“ vysvetľoval vlani Patrik Tybor.

„Len čo sa Juraj dostal do úniku, Peter sa snažil spomaliť tempo. Ak sa niekto pokúšal odísť z hlavnej skupiny, každý pokus vždy dotiahol. Bolo to nemožné.“

Bora bude mať na šampionáte teraz len Juraja Sagana a Erika Bašku. Súperi majú proti tejto dvojici väčšie šance ako v minulosti.

Kým v boji o slovenský titul dominujú pretekári elitného tímu, v Česku je presne opačná situácia. Domáci kontinentálny tím Elkov – Author dokáže cyklistov z WorldTour tímov uťahať a pretlačiť ich vysokým počtom. Posledné dva tituly získali práve jazdci kontinentálneho tímu.

Uspieť môže aj Baška

V sobotu 22. augusta 2020 sú na programe dva hlavné preteky s hromadným štartom – spoločným juniorok a žien (86 km, štart v sobotu o 9.00 h) a spoločný mužov elite a do 23 rokov (192 km, štart o 14.00 h).

Súťažiť sa bude na kopcovitom okruhu, ktorý vyhovuje klasikárom. Podľa Valacha je náročný, preverí cyklistov.

Slovenský titul obhajuje Juraj Sagan. Ak sa mu nepodarí v sobotu zvíťaziť, úspešná séria Saganovcov sa pretrhne.

Samotnému Saganovi by neprekážalo, pokiaľ by titul ostal v rámci tímu a získal by ho kolega Erik Baška.

„Dres majstra vždy poteší. Je to veľká česť a chcete ho čo najviac ukázať na pretekoch. Ak by sa však stal majstrom Erik Baška, je to úplne v poriadku. Nezávideli by sme mu. Vždy ideme vyhrať a pokúsiť sa titul obhájiť, ale je to dôležité aj pre náš tím a pre sponzorov," vravel starší z bratov pre SME.

Súpermi cyklistov Bory budú najmä pretekári Dukly Banská Bystrica. Z nich by mohli o titul zabojovať Patrik Tybor či Ján Andrej Cully.

Fanúšikov čaká Svorada či Padrnos

Organizátori pripravili pre fanúšikov aj bohatý sprievodný program. Okolo 15.00 h sa na trati uskutoční jazda československých legiend. Na štarte by mali byť bývalý skvelý šprintér Ján Svorada, účastník viacerých Grand Tour Pavel Padrnos či olympijský víťaz z Tokia Jiří Daler.

K tejto jazde sa môžu pripojiť všetci fanúšikovia cyklistiky. Prejsť by mali tri kratšie okruhy.

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu budú fanúšikovia vo väčšej vzdialenosti od pretekárov v priestoroch štartu. Fanúšikovia môžu cyklistov pozdĺž trate povzbudzovať, ale len z bezpečnej vzdialenosti. Moderátor bude v priebehu celého podujatia upozorňovať na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.

Priamy prenos z pretekov mužov elite bude vysielať ČT Sport (od 14.00 h) aj Dvojka (od 16.30 h).