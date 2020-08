Hrubý kritizoval: Prečo máme v reprezentácii iba jedného hráča?

Hrubý chce zo Slovana najlepší klub.

20. aug 2020 o 16:32 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Hokejový Slovan Bratislava vyplatí všetky staré dlhy a nové už vytvárať nebude. Sľúbil to nový majiteľ klubu Rudolf Hrubý, spoluzakladateľ softvérovej spoločnosti Eset.

Slovan kúpil spolu s Pavlom Hofstädterom a Eduardom Jánošíkom. „Nebudem hovoriť o presných percentách, poviem len, že mám väčšinu,“ uviedol Hrubý.

Klub kúpil od Juraja Širokého, ktorý ho vlastnil 25 rokov. Transakciu sfinalizovali minulý piatok. Sumu za kúpu Slovana však Hrubý neprezradil.

„Toto vám nepoviem, bez komentára,“ reagoval na tlačovej konferencii, počas ktorej sedel na pódiu priamo na hracej ploche Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

V piatok začnú vyplácať dlhy

Hrubý sľubuje nové poriadky a kultúru.

„Slovan má dnes dosť pošramotené meno v súvislosti s nesplácanými záväzkami. Naším prvotným zámerom je vyrovnať záväzky voči mestu, hráčom a všetkým partnerom, ktorým sme boli zaviazaní zaplatiť, a nezaplatili sme,“ uviedol.

„Chcem, aby Slovan opäť získal povesť spoľahlivé partnera a výborného klubu, do ktorého budú hráči prichádzať radi. Nechceme byť klubom, ktorý im neplatí. Nie, táto situácia sa musí otočiť. Odo dneška budú všetky záväzky voči hráčom a partnerom plnené. Chceme, aby sa Slovan postupne stal vzorom pre ostatné kluby,“ doplnil.

“ Mali sme stretnutie s trénermi mládeže. Zhodou okolností bol zraz dvadsiatky a Slovan tam mal jedného hráča. Tak som sa ich pýtal - čo to je? Ako ste pracovali, keď sme mali v reprezentácii jedného hráča? „ Rudolf Hrubý, nový majiteľ Slovana

V stredu získali noví majitelia úplnú kontrolu nad účtom klubu a od piatka začnú vyplácať staré dlžoby.

„Prišli noví majitelia a prezentujú nové myšlienky, postupy, dodržiavanie slov. Keď sa na niečom dohodneme, tak to platí,“ zdôraznil Hrubý.

Naznačil, že Slovan nevníma ako biznis. Ráta s tým, že klub bude dotovať.

„Toto nie je biznisový projekt. Je fanúšikovský. A ja zhodou okolností mám tú možnosť byť dobrým fanúšikom,“ povedal jeden z najbohatších Slovákov. Magazín Forbes odhaduje jeho majetok na 630 miliónov eur.

Prídu Döme aj Štrbák

Základným cieľom nových majiteľov je pomoc slovenskému hokeju. Slovan vnímajú ako dobrý nástroj na to, aby to dosiahli.

„Stále som počúval, že bude lepšie, ale výsledky boli čoraz horšie. Môj záujem je urobiť niečo pre slovenský hokej. Potrebuje nové impulzy. A najlepšia príležitosť je, keď máte klub a budete v ňom pracovať tak, aby ste zanechali stopu v kvalite,“ vysvetľoval Hrubý.

Prioritou je preňho práca s mládežou.

„Mali sme stretnutie s trénermi mládeže. Zhodou okolností bol zraz dvadsiatky a Slovan tam mal jedného hráča. Tak som sa ich pýtal - čo to je? Ako ste pracovali, keď sme mali v reprezentácii jedného hráča? Samozrejme, tieto veci sa budú meniť,“ uviedol Hrubý.

„Dotiahneme do klubu špičkových trénerov k mládeži, ľudí, ktorí dlhodobo fungujú v zahraničí,“ doplnil a oznámil aj prvé mená.

Šéftrénerom mládeže bude bývalý hokejista Róbert Döme, ktorý má skúsenosti z NHL a roky pôsobil vo Švédsku, kde sa aj venoval práci s mládežou. Od januára má do mládežníckeho programu Slovana pribudnúť ďalší bývalý reprezentant Martin Štrbák, ktorý študoval trénerstvo vo Fínsku. Už skôr klub oznámil spoluprácu so Zdenom Cígerom a jeho akadémiou.

„Povedal som trénerom, že chceme, aby sme do troch rokov získavali hráčov do A-mužstva z našich mládežníckych kategórií,“ naznačil Hrubý.

Hrubý: Široký si zaslúži vďaku

Popritom kladie nové vedenie klubu dôraz aj na výsledky seniorského tímu.

„Vždy budeme mať najvyššie ambície, vždy budeme chcieť titul,“ vyhlásil Hrubý.

„Naším cieľom je, aby sa Slovan stal bezkonkurenčne najlepším klubom na Slovensku. Keď sa to podarí, môžeme sa poobzerať, či by sme šli do inej ligy, ak budeme mať dostatočnú kvalitu,“ doplnil.

Tlačová konferencia nových majiteľov Slovana, Rudolf Hrubý je druhý zľava. (zdroj: SITA)

Hrubý verí, že pod strechu štadióna sa vráti aj dres Petra Šťastného, ktorý požiadal o jeho zvesenie kvôli predchádzajúcemu majiteľovi Jurajovi Širokému.

„Mám od neho prísľub už dávnejšie, že keď sa zmení majiteľ, bude ochotný o vyvesení svojho dresu hovoriť,“ reagoval Hrubý.

K Širokému a problémom, ktoré Slovan sprevádzali počas jeho éry, sa príliš vyjadrovať nechcel. „Urobil pre hokej veľa a za to mu musí patriť vďaka, či ho máme radi, alebo nie. Myslím, že si to zaslúži,“ poznamenal Hrubý.

Rozpočet klubu na nasledujúcu sezónu bude na úrovni 3,5 až štyri milióny eur. Je to však suma pre celý klub, nielen pre seniorský tím.

Slovan má veľké plány aj v súvislosti so stým výročím založenia klubu, ktoré ho čaká na budúci rok. Chce zorganizovať turnaj s účasťou tímov z KHL, českej, švédskej či fínskej ligy. Okrem toho by rád štartoval na tradičnom Spenglerovom pohári vo Švajčiarsku, chce hostiť zápas NHL či zorganizovať zápas pod holým nebom na futbalovom štadióne proti Košiciam.

„Chceme sa hokejom baviť,“ povedal Hrubý.