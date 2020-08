Poprad strelil v príprave trinásť gólov. Súpera mi je trochu ľúto, priznal Haščák

Gól strelil aj 16-ročný mladík.

21. aug 2020 o 12:19 SITA

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/uWI1vhFSkNI

POPRAD. Hokejisti Popradu mali famózny začiatok prípravy na novú sezónu. V domácom prostredí vo štvrtok prevalcovali hráčov susedného Liptovského Mikuláša 13:2.

Zaujímavosťou je, že o trinásť gólov domácich sa podelilo až dvanásť hráčov. Iba nová útočná akvizícia z Košíc, skúsený reprezentant Marcel Haščák, strelil dva góly.

Až poltucet presných zásahov dosiahli Popradčania proti zdecimovanému súperovi v tretej tretine.

"Mám príjemné pocity z mladých hráčov. Otvára sa pred nimi skvelá budúcnosť. Bude len na nich, ako to využijú," uviedol tréner HK Poprad Peter Mikula vo videu na klubovom webe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najlepší strelec uplynulého nedokončeného ročníka Tipsport ligy Marcel Haščák ho doplnil:

"Stále je to len príprava a nič to neznamená. Strelili sme veľa gólov, zabavili sme sa a výsledok bol len čerešnička. Trochu mi je aj ľúto Liptákov, ale všetci vrátane mňa sme sa chceli ukázať v čo najlepšom svetle. Bola to príjemná zmena konečne si zahrať po príprave, aj keď to nebol dôležitý zápas."

Strelecky úspešný bol aj útočník Popradu Alex Šotek, ktorý má iba šestnásť rokov a predstavil sa v piatom útoku Podtatrancov. V 27. minúte práve tento mladík zvýšil na 5:1.

"Chcel by som sa dostať do základnej zostavy, ale bude to pre mňa ťažké. V mužstve je veľa kvalitných hráčov," uviedol Šotek.