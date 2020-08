Shiffrinovej zrušili preteky v obľúbenom stredisku: Potrebovala som chvíľu času

Súťažiť sa bude v Európe.

21. aug 2020 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Mikaela Shiffrinová ťažko znáša rozhodnutie Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) o zrušení severoamerických pretekov v kalendári nastávajúcej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

V prípade Shiffrinovej ide najmä o podujatie v Killingtone, ktoré v posledných štyroch sezónach bolo pravidelne hostiteľom pretekov žien v slalome a obrovskom slalome.

Práve v tomto stredisku na východe USA má 25-ročná Američanka stopercentnú slalomovú úspešnosť - vyhrala všetky štyri podujatia.

Až trikrát bola za ňou na druhom mieste Slovenka Petra Vlhová.

Návrat do normálu bude o to sladší

"Potrebovala som trochu času, aby som si utriedila myšlienky po správe, že preteky sa zo Severnej Ameriky presunú do Európy. Zrejme každý fanúšik vie, ako mám rada preteky v Killingtone," uviedla na facebooku.

"Práve na tomto mieste na východnom pobreží nebola núdza o skvelú atmosféru a veľmi mi to bude tento rok chýbať. A k tomu aj niekoľko mladých talentovaných pretekárok, ktoré tam dostávali možnosť ukázať sa. Killington bol pre mňa v posledných rokoch vždy niečím výnimočný," pokračovala.

Držiteľka 66 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára sa už teraz teší, že o rok bude Killington opäť v kalendári.

"Verím, že sa všetko vráti do normálnych koľají a budem si to užívať ako predtým. V najbližšej sezóne to bude iné. Budeme vďační aj za to, že vôbec budeme môcť súťažiť v špeciálnych podmienkach. O to sladší bude návrat do normálu," dodala Shiffrinová.

Súťažiť budú už v októbri

Nová sezóna Svetového pohára sa začne už 17. a 18. októbra obrovským slalom mužov aj žien v rakúskom Söldene.

V novembri pribudla do kalendára nová zastávka - 13. a 14. novembra sa v rakúskom rezorte Lech/Zürs uskutočnia paralelné súťaže.

Ženy sa v porovnaní s predchádzajúcim plánom predstavia v úvode decembra v zjazde vo švajčiarskom St. Moritzi a v decembri bude francúzsky Courchevel hostiť dve súťaže v technických disciplínach.

Všetky zmeny ešte musí odobriť v úvode októbra Rada FIS. Súčasťou kalendára bude aj nízkotatranské stredisko Jasná, kde sa 6. a 7. marca 2021 uskutočnia slalom a obrovský slalom žien.