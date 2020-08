Komárno po 20 rokoch nebude v prvej lige. Niektorí ľudia ma sklamali, vraví šéf klubu

Úspešný klub ide do prvej ligy.

21. aug 2020 o 16:04 TASR

KOMÁRNO. Slovenský mužský basketbalový šampión z roku 2015 MBK Rieker COM-Therm Komárno sa nepredstaví v najvyššej domácej súťaži v sezóne 2020/2021.

Klub sa z ekonomických dôvodom neprihlásil do SBL, hrať bude v I. lige. Informuje o tom web basketliga.sk.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Moje pocity sú veľmi zmiešané. O niektorých veciach sa mi ani nechce hovoriť. Pravda je však taká, že niektorí ľudia ma sklamali. Istá skupina ľudí odišla, vytvorila nový právny subjekt. Nešli do toho s tým, že by hrali najvyššiu súťaž, chceli hrať prvú ligu. Nebudem to komentovať," vyjadril sa generálny manažér klubu Jozef Paulik podľa basketliga.sk.

Komárno hralo v najvyššej domácej basketbalovej súťaži bez prerušenia celé dve dekády. V roku 2013 vyhralo Slovenský pohár, o dva roky neskôr aj ligu a o ďalšie dva roky Alpsko-jadranský pohár.

Súvisiaci článok Chlapci, uberte, lebo zistia, že ste zdraví. Ako vznikol slávny podvod? Čítajte

"Robili sme basketbal pre ľudí. Tešilo ma, že ľudia sa tešili na každý zápas. Išlo mi o to, aby sa ľudia zabávali na basketbale. Aby videli dobrý, dramatický zápas. Nešlo ani tak o to, či Komárno vyhrá, ale najmä o basketbalové predstavenia.

Atmosféra v Komárne bola roky vynikajúca. Pamätný bol titul, ale aj sedemzápasová finálová séria s Interom. V nej sme síce prehrali v rozhodujúcom siedmom zápase doma, ale mnohí hovorili, že to bolo najkvalitnejšie finále slovenskej histórie.

To sú momenty, ktoré ma vedeli potešiť. Tituly sú, samozrejme, výborné, ale najväčšiu radosť som mal, keď mali ľudia z basketbalu radosť," doplnil Paulik.

SBL bude mať v sezóne 2020/2021 iba sedem účastníkov, okrem majstrovského Interu Bratislava nimi budú aj basketbalisti Levíc, Lučenca, Prievidze, Svitu, Handlovej a Spišskej Novej Vsi.