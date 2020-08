Sekerovi sa darilo, získal dva plusové body. Dallas začal proti Coloradu úspešne

Dominovala prvá formácia Stars.

23. aug 2020 o 7:18 (aktualizované 23. aug 2020 o 8:32) SME.sk, TASR

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/I8Y4k55kz-0

NHL - 2. kolo play off

Colorado - Dallas 3:5 (1:3, 2:1, 0:1) Góly: 6. MacKinnon (Landeskog, Rantanen), 25. Landeskog (MacKinnon, Girard), 39. MacKinnon (Girard, Kadri) - 4. Seguin (Benn, Radulov), 10. Comeau (Oleksiak, Heiskanen), 17. Radulov (Benn, Faksa), 30. Radulov (Seguin, Benn), 49. Hintz (Dickinson, Klingberg) Brankári: Grubauer (24. Francouz) - Chudobin, strely na bránku: 31:30 /slovenský obranca Andrej Sekera (Dallas) odohral 11:33 minúty, do štatistík si pripísal dva plusové body, jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a jednu stratu puku/ /stav série - 0:1/

Článok pokračuje pod video reklamou

EDMONTON. Hokejisti Dallasu úspešne vstúpili do druhého kola play off NHL.

V úvodnom zápase semifinále Západnej konferencie v Edmontone zdolali Colorado 5:3 najmä vďaka prvej útočnej formácii, ktorej členovia nazbierali dohromady osem kanadských bodov.

Slovenský obranca Andrej Sekera odohral za Dallas 11:33 minúty, pripísal si dva plusové body, jednu strelu na bránku a dva bodyčeky.

Alexander Radulov strelil dva góly a na jeden prihral, kapitán Jamie Benn trikrát asistoval a Tyler Seguin prispel gólom a asistenciou.

Súvisiaci článok Česko-slovenská légia ťahá Boston. Vyhrajte to pre Cháru, vravia fanúšikovia Čítajte

"Po šiestom zápase proti Calgary, v ktorom sme rýchlo prehrávali 0:3, sme chceli začať oveľa lepšie. Vieme, že si meriame sily s elitným tímom. Je v ňom veľa kvality, niekoľko špičkových hráčov. Točili sme všetky štyri formácie a myslím si, že všetci si zastali svoju úlohu," povedal Benn pre oficiálnu stránku súťaže.

Takisto v drese Colorada zabrala prvá útočná formácia, Nathan MacKinnon dosiahol dva góly a asistenciu, kapitán Gabriel Landeskog pridal gól s asistenciou.

Nemecký brankár Avalanche Philipp Grubauer inkasoval tri góly z desiatich striel, v druhej tretine musel odstúpiť pre zranenie ľavej dolnej končatiny.

Nahradil ho Čech Pavel Francouz.

"Je to zlá správa, čas ukáže, ako dlho bude mimo hry. Momentálne to neviem odhadnúť, no určite nepredpokladám, že by sa na ľad vrátil v najbližších dňoch. Nateraz ho musí zastúpiť Francouz," povedal tréner Jared Bednar.