Sagan vyhrá zelený dres aj ôsmykrát, predpovedá Valach

Tour štartuje 29. augusta.

23. aug 2020 o 7:40 Miloslav Šebela

Bol pri jeho víťazstvách na klasikách i troch tituloch majstra sveta. Športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe JÁN VALACH verí, že sa Petrovi Saganovi podarí na Tour de France po ôsmy raz vyhrať zelený dres a dobre sa ukáže aj na Giro d'Italia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sobotňajší slovenský šampionát v cestnej cyklistike bol pre vás výnimočný, keďže tento rok vám chýbal Peter Sagan. Aké to bolo?

Bolo to trochu iné. V minulosti sme ešte s Michaelom Kolářom štartovali vo štvorici, neskôr v trojici. Teraz len v dvojici bez Petra. Bolo to iné. Väčšinou sme sa zameriavali na Petra. Vedeli sme počas pretekov viac operovať.

Teraz sme s Erikom Baškom a Jurajom Saganom prešli viaceré varianty, vychádzali sme zo skúseností a vyšlo nám to. Juraj sa štvrtý raz stal majstrom Slovenska.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pár kilometrov pred cieľom skončil na zemi. Sagan cítil zodpovednosť Čítajte

Pomôže tento úspech Jurajovi Saganovi trochu vystúpiť z tieňa úspešnejšieho brata?

Juraj od prvej sezóny medzi profesionálmi berie svoju rolu pri Petrovi a snaží sa mu pomáhať. Ale som rád, že sa mu teraz podarilo vyhrať. Aj on má svoje kvality a tieto dobré výsledky mu pomôžu.

Tento šampionát nebral to na ľahkú váhu, postavil sa k tomu zodpovedne. Vedel, že bez silného brata to bude iné. Bol to aj pre neho krôčik dobrým smerom.

Už o pár dní štartuje Tour de France. Budete v zostave tímu Bora-Hansgrohe?