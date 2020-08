Ineos získal ďalšieho úspešného vrchára, bude zaň jazdiť Adam Yates

Opúšťa svojho brata.

23. aug 2020 o 8:29 TASR

LONDÝN. Britský cyklista Adam Yates bude od nasledujúcej sezóny jazdiť za tím Ineos, s ktorým podpísal dvojročný kontrakt.

Prvýkrát v profesionálnej kariére tak nebude pôsobiť so svojím dvojčaťom Simonom Yatesom, ktorý aj v ďalších sezónach zostane v stajni Mitchelton-Scott.

"Som skutočne nadšený, že Adam konečne príde do nášho tímu. Vie, ako víťaziť, a jeho odvážny, odhodlaný a húževnatý prístup je presne to, čím chceme posilniť našu zostavu," povedal pre oficiálnu stránku Ineosu šéf Dave Brailsford.

Dvadsaťosemročný Adam Yates patrí medzi výborných vrchárov a pretekárov na celkové poradie, no dokáže vyhrávať aj v jednodňových pretekoch.

Dokopy nazbieral štrnásť víťazstiev, vyhral klasiku v San Sebastiane, stal sa celkovým víťazom Okolo SAE, CRO Race v Chorvátsku či Presidential Cycling Tour of Turkey.

Bol druhý na Tirreno-Adriatico, Okolo Katalánska i Critérium du Dauphiné a na Tour de France dosiahol v roku 2016 štvrté miesto v celkovom poradí. Za víťazným Chrisom Froomom zaostal o 4:42 minúty.

"Zo šance pôsobiť v britskom tíme som nadšený. Bol som svedkom vzostupu cyklistiky vo Veľkej Británii a myslím si, že to podnietili úspechy tohto tímu. Táto príležitosť prišla v tom správnom čase. Moje výsledky v týždňových etapákoch a jednodňových pretekoch boli celkom solídne, ale chcel by som to preniesť aj na podujatia Grand Tour," uviedol Adam Yates.