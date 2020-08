Play off Ligy majstrov na jednom mieste? Šéf UEFA by to privítal aj v budúcnosti

Aktuálny formát sa mu páči.

23. aug 2020 o 14:58 TASR

LISABON. Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin uvažuje nad tým, že by európske súťaže mohli pravidelne vyvrcholiť finálovým turnajom.

Systém s vyraďovacou fázou na jeden zápas sa mu zdá zaujímavejší.

Liga majstrov v tomto roku vyvrcholila pre pandémiu koronavírusu za zatvorenými dverami v Lisabone, Európska liga sa dohrala na štadiónoch v Nemecku.

"Presadiť final eight do kalendára bude mimoriadne zložité. No vidíme, že diváci chcú vidieť zaujímavé zápasy, v ktorých každý môže zdolať každého. Myslím, že by sme o tom mohli rozbehnúť serióznu diskusiu v septembri, či októbri. Ak by sme urobili zmenu, jedno mesto by sa stalo centrom svetového diania na celý týždeň. To by bolo úžasné, ale uvidíme," prezentoval svoj názor Čeferin.

Článok pokračuje pod video reklamou

Doterajší model európskych súťaží je v platnosti do roku 2024. Správu priniesla agentúra DPA.