Komentátor Eurosportu: Bakalář bol skvelý, no mal laickú znalosť cyklistiky

Nominácia Ineosu ho prekvapila.

24. aug 2020 o 18:00 Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME Ako mladý cyklista vyhral Preteky mieru juniorov. Neskôr jazdil v talianskom tíme. Dnes sa však prihovára fanúšikom z televíznej obrazovky, aby im sprostredkoval cyklistické preteky. MARTIN HAČECKÝ je spolukomentátorom českej verzie Eurosportu. Prvý raz komentoval Tour de France ešte s populárnym Robertom Bakalářom v roku 2009.

Boli ste aktívny cyklista. Ako ste sa dostali z pelotónu ku komentovaniu na Eurosporte?

Oslovil ma Robert Bakalář, keď som mal zahraničné angažmán v Taliansku. To bolo v roku 2009. Vtedy som sa zranil a musel som si dať dve sezóny pauzu.

Bakalář ma vtedy pri komentovaní využil ako cyklistu. Pričuchol som k tomu. Ale mal som s jeho komentárom problém.

Prečo?

Prekážala mi taká jeho laická znalosť cyklistiky. Nie že by som ho chcel zhadzovať, to vôbec. Medzi divákmi bol obľúbený. Bol skvelo pripravený na prenosy, aj šesť hodín dokázal v kuse komentovať a vedel divákov zabaviť. Ale ako cyklistovi mi vždy v jeho komentároch chýbalo, čo sa v pretekoch a v pelotóne práve deje.

Nevedel to vždy dobre rozpoznať. Komentoval som s ním postupne viac a viac prenosov. On postupne zaúčal aj Štěpána Straku. Dnes sme pri prenosoch dvaja. Štěpán tomu dáva komentátorskú znalosť. Ja sa viac venujem rozoberaniu a vysvetľovaniu rôznych situácií v pretekoch.

Máte nejakú veselú príhodu s pánom Bakalářom?

Nerád by som bol, ak by to znelo, že si z neho strieľam. On ma v podstate priviedol k tejto práci a som mu za to veľmi vďačný.