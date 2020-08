Senzačný a dominantný. Halák je veľký brankár, znie zo zámoria

Naopak, Černákovi duel veľmi nevyšiel.

24. aug 2020 o 9:06 SITA

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/_kaQseEGalI

BRATISLAVA. Prvá bitka Slovákov v semifinále Východnej konferencie NHL dopadla lepšie pre bostonské "medvede". Kapitán Zdeno Chára a brankár Jaroslav Halák sa podieľali na triumfe svojho tímu nad Tampou Bay 3:2 s Erikom Černákom v zostave.

Na Haláka smerovalo dovedna 37 pukov a za svoj chrbát pustil len dva v poslednej tretine, keď jeho tím viedol 3:0 a 3:1.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Skvelý vstup do série. Halák chytil 35 striel a Boston ovládol prvý zápas Čítajte

Skúsený 35-ročný gólman mal vysokú úspešnosť zákrokov 94,6% a štvrtým víťazným zápasom po sebe necháva zabudnúť na kolegu Tuukku Raska, ktorý bol až doteraz jednotkou v bránke Bruins, ale opustil tím počas play-off a odišiel za rodinou. Počas štyroch víťazných zápasov dosiahol Halák priemer 1,75 gólu a úspešnosť 93,6%.

"Snažíme sa mu pomáhať, ale rovnako mu aj dôverujeme. Je to veľký brankár. V tomto zápase bol pre nás veľmi dôležitý. Ak sa súperovi podarí prelomiť našu obrannú líniu, je tam, aby zabuchol dvere," povedal útočník Bostonu Charlie Coyle.

Rozhodujúce zákroky v druhej tretine

"Halák bol senzačný. Dlho držal hráčov Tampy Bay na dištanc, až kým ho v tretej tretine dvakrát neprekonal Victor Hedman. Nie je veľa tímov, ktoré sa dokážu vyrovnať s odchodom svojej brankárskej jednotky uprostred play-off, ale Bruins majú Haláka," napísal športový portál cbssports.com. "

Zámorské médiá sa zhodujú, že najmä v druhej tretine Halák výrazne podržal svoj tím. Bolo to najmä vtedy, keď zlikvidoval prvostupňové šance Bradena Pointa, Nikitu Kučerova či krajana Erika Černáka.

A keď v tretej tretine predsa len dvakrát inkasoval, bolo to po strelách cez húštinu tiel pred ním. "V druhej tretine bol dominantný. Dva góly, ktoré pustil za svoj chrbát, boli trochu nešťastné. Pri prvom sa puk odrazil od obrancu Charlieho McAvoya, druhý mal zasa oči.

Celkovo však Halák ukázal skvelé zákroky v prostrednej časti, kde si súper za svoju snahu zaslúžil viac. Obaja brankári odviedli výbornú prácu. My sme šťastní, že sme boli o jeden zákrok lepší," zhodnotil tréner Bostonu Bruce Cassidy.

Černák zblokoval najviac striel

Súvisiaci článok Česko-slovenská légia ťahá Boston. Vyhrajte to pre Cháru, vravia fanúšikovia Čítajte

Zatiaľ čo Halákovi s Chárom vyšiel vstup do ostro sledovanej série dvoch najlepších tímov základnej časti na Východe, ich krajan Černák bol na ľade pri všetkých troch góloch Bostonu.

Pred úvodným zásahom z hokejky Charlieho Coyla sa mu nepodarilo vytlačiť z obranného pásma Brada Marchanda, ktorý si napokon pripísal druhú asistenciu pri góle. V druhej tretine sa zasa počas presilovky súpera márne hodil do strely Davida Pastrňáka, ktorý pálil bez prípravy a zvýšil na 2:0 pre Boston.

Černákova chyba však prišla najmä pri treťom góle Bruins, keď najprv za bránkou narazil na mantinel Marchanda, ale neskôr ho nechal nakorčuľovať si pred Andreja Vasilevského, kde nikým nekrytý skóroval. Gólu predchádzalo skvelé napádanie Patricea Bergerona, ktorý pripravil o puk Ryana McDonagha a cez Pastrňáka sa napokon dostal k úplne voľnému Marchandovi.

Rozhodujúci moment zápasu bol dielom skvelej spolupráce elitného útoku Bostonu. Černák odohral vyše 16 minút a okrem strely na bránku si pripísal aj bodyček a päť zablokovaných striel súpera. Bolo to najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade.

https://www.nhl.com/video/embed/marchand-cashes-in-on-turnover/t-277350912/c-5407576?autostart=false

Cassidy: Prvý útok nás podržal

"Zvyčajne sa neposuniete dopredu, ak vaši najlepší hráči skutočne nie sú najlepší. Prvý útok nás podržal, hoci aj niektorí ďalší hokejisti odviedli výbornú prácu. Iba sa to neprejavilo na góloch," skonštatoval tréner Cassidy.

"Prišlo play-off a my sa čoraz viac do toho dostávame. Vieme čo robiť, aby sme odohrali takéto zápasy. Aj ked to bol zatiaľ len prvý zápas série," pripomenul Marchand, autor gólu aj asistencie.

Útočník Tampy Bay Tyler Johnson k zápasu číslo 1 uviedol: "Mám pocit, že v prvej tretine sme ešte neboli správne nastavení. Naše hlavy to nechceli prijať a nohy nestíhali. Neskôr sa to zlepšilo, ale v ďalších zápasoch musíme pár vecí zmeniť."

Druhý duel medzi Bostonom a Tampou Bay v torontskej "bubline" príde na rad v utorok 25. augusta.