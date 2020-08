Toronto aj Boston sú už v druhom kole, Dončič rozhodol v záverečnej sekunde

Dallas vyrovnal stav série.

24. aug 2020 o 9:17 TASR

ORLANDO. Basketbalisti Toronta Raptors a Bostonu Celtics postúpili do semifinále play off Východnej konferencie NBA. Oba tímy si vybojovali účasť v 2. kole vyraďovačky v najkratšom možnom termíne po víťazstve 4:0 na zápasy.

Obhajca titulu Toronto zdolal Brooklyn vo štvrtom meraní síl hladko 150:122. Raptors si vylepšili klubový rekord v počte dosiahnutých bodov vo vyraďovacej časti.

Jediným negatívom večera bolo zranenie prvého rozohrávača Kylea Lowryho, ktorý si podvrtol členok a odohral iba deväť minút. O to viac priestoru dostala lavička a využila ho mimoriadne. Nastrieľala dokopy 100 bodov, čo je historický rekord NBA.

Philadelphia sa opäť nedostala cez prvé kolo

Lídrami boli Norman Powell s 29 bodmi a Serge Ibaka, ktorý zapísal 27. Iba druhýkrát v histórii play off sa stalo, že dvaja náhradníci dali aspoň 25 bodov. "Je to fajn, ale mojím hlavným záujmom je víťaziť. Nie je dôležité, ako sa to podarí," povedal podľa ESPN Powell.

Boston si postrážil postup po víťazstve 110:106 nad Philadelphiou. K vyradeniu historického rivala prispel najviac Kemba Walker, ktorý dal 32 bodov. Philadelphia vypadla tretíkrát v sérii v 1. kole play off.

Súboje v Západnej konferencii priniesli oveľa väčšiu drámu. Luka Dončič rozhodol v predĺžení trojkou v záverečnej sekunde duel Dallasu s Los Angeles Clippers, Texasania vyrovnali sériu na 2:2. Stále iba 21-ročný Slovinec zavŕšil víťaznou strelou svoj fenomenálny výkon, keď si pripísal 43 bodov, 17 doskokov a 13 asistencií. To všetko s poraneným členkom z predošlého duelu.

"Nedokážem popísať moje emócie. Nielen v tom momente, keď lopta prepadla košom, ale aj potom, čo sa na mňa vrhli spoluhráči. Bolo to niečo špeciálne, jeden z najlepších pocitov, aký som kedy mal," hľadal slová po zápase Dončič.

50 bodov Murrayho nestačilo

Tomu navyše chýbal jeho tradičný parťák v útoku, pivot Kristaps Porziňgis nehral pre problémy s kolenom. Dallas v druhej štvrtine prehrával už o 21 bodov, do zápasu sa vrátil šnúrou 16:0 v tretej dvanásťminútovke. Doteraz sa Dallasu nikdy nepodarilo vymazať vo vyraďovacej časti takúto stratu.

Zápas Utahu s Denverom priniesol veľký strelecký súboj rozohrávačov. Donovan Mitchell pomohol k víťazstvu Jazz 129:127 51 bodmi, Nuggets nestačilo ani 50 bodov Jamala Murrayho.

Mitchell sa stal iba štvrtým hráčom histórie, ktorému sa podarilo zaznamenať viac ako jeden 50-bodový zápas v play off. Ocitol sa po boku Michaela Jordana, Allena Iversona a Wilta Chamberlaina.

"Už som počul o sebe všeličo. Že som neefektívny, že nie som tímový hráč. Ja neustále rozmýšľam ako tímu pomôcť. Dnes to bolo 50 bodmi, inokedy to tak nebude," pripomenul fanúšikom Mitchell, aby od neho neočakávali bodové explózie v každom stretnutí.

NBA 2019/2020

1. kolo play off

PHILADELPHIA - BOSTON 106:110 (32:27, 26:30, 19:32, 29:21)

Najviac bodov: Embiid 30 (10 doskokov), T. Harris 20, J. Richardson a Milton po 14 - K. Walker 32, Tatum 28 (15 doskokov), J. Brown 16

/konečný výsledok série: 0:4, Boston postúpil do konferenčného semifinále/

BROOKLYN - TORONTO 122:150 (32:39, 36:38, 19:39, 35:34)

Najviac bodov: LeVert 35 (6 trojok), T. Johnson 13, Musa 12 - N. Powell 29 (5 trojok), Ibaka 27 (15 doskokov), Siakam 20 (10 asistencií)

/konečný výsledok série: 0:4, Toronto postúpilo do konferenčného semifinále/

UTAH - DENVER 129:127 (33:36, 31:29, 33:24, 32:28)

Najviac bodov: Mitchell 51, Conley 26, Clarkson 24 - Murray 50 (11 doskokov, 9 trojok), Jokič 29, Millsap 16

/stav série: 3:1/

DALLAS - LOS ANGELES CLIPPERS 135:133 pp (24:34, 34:32, 35:19, 28:36, 14:12)

Najviac bodov: Dončič 43 (17 doskokov, 13 asistencií), Burke 25, Hardaway 21 - L. Williams 36, Leonard 32, Zubac 15

/stav série: 2:2/