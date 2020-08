Fehérváryho v play off zastavilo zranenie. Izoláciu trávi doma na rybačke

Oslovili ho oba bratislavské kluby.

24. aug 2020 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Washington Capitals mal vážne miešať kartami v boji o Stanleyho pohár, ale napokon bolo všetko inak.

Mužstvo okolo charizmatického ruského kapitána Alexandra Ovečkina si zahralo iba päť zápasov v play-off a po prehre 1:4 s New Yorkom Islanders sa porúčalo už po prvom kole. A domov na Slovensko predčasne zamierili aj dvaja Slováci - útočník Richard Pánik a obranca Martin Fehérváry.

"Nečakal som, že sa tak rýchlo ocitnem doma. Vo štvrtok sme dohrali a v piatok sme už leteli na Slovensko. A to sme ešte s Rišom Pánikom nestili let z Zürichu do Viedne, ale už sme doma," vravel Martin Fehérváry vo videorozhovore na oficiálnom webe SZĽH.

Fehérváry: Musím uznať, že boli lepší

Rýchly koniec tretieho najlepšieho tímu základnej časti vo Východnej konferencii si odniesol tréner Todd Reirden, ktorý za dva roky nebol schopný s útočnými hviezdami nabitým tímom prejsť cez 1. kolo play-off.

"S trénerom som mal dobrý vzťah. Nemôžem povedať na neho nič zlé. Sklamanie po vypadnutí s Islanders je však veľké. Oni však zahrali nepríjemne defenzívne a zodpovedne. Nevedeli sme sa cez nich dostať ku gólom, musím uznať, že boli lepší v našej sérii," priznal Fehérváry.

Dvadsaťročný talentovaný obranca v tejto sezóne po prvý raz nakukol do NHL. V základnej časti to bolo na šesť zápasov a v play-off vrátane miniturnaja štyroch najlepších tímov Východnej konferencie odohral dva zápasy. Dokopy to bolo asi 40 striedaní.

"V druhom zápase som sa zranil. Nie je to nič vážne, ale to bol dôvod, prečo som nenastúpil do ďalších zápasov. Je to zranenie v hornej časti tela, ale nechcem to bližšie špecifikovať. Prišlo to nevhod, mohol som hrať aj viac," prezradil bratislavský rodák.

Izoláciu prežíva na rybačke

Po príchode na Slovensku z USA musí absolvovať päťdňovú povinnú karanténu, potom kontrolný test na koronavírus a až potom sa môže zaradiť do reálneho života. A keďže je ambiciózny obranca aj vášnivý rybár, rozhodol sa, že karanténu strávi pri vode.

"Som sám iba so psom, izolovaný od ľudí. Hneď v prvý deň som chytil 15 kg kapra. Som však zástanca lovu chyť a pusť, všetko posielam naspäť do vody," rád podotkol a ďalej pokračoval.

"Karanténu som už predtým na Slovensku ťažko zvládal, bolo to trochu na hlavu. Ja som taký typ, že rád zájdem niekam vonku, aj preto som sa rozhodol izolovať sa teraz na rybačke.

V našej zámorskej bubline v Toronte to tiež nebolo jednoduché. Boli tam reštaurácie, fungovala donáška jedla, hrali sme tenis, ale nemohli nikam chodiť. Vyskúšali sme asi všetko, čo sa dalo robiť v rámci voľného času. Bol to celkovo čudný pocit."

Povolenie musí dostať od Capitals

Fehérváryho už v súvislosti so začiatkom budúcej sezóny kontaktovali dva bratislavské kluby aj niektoré ďalšie. Zatiaľ sa iba rozhoduje, komu dá prednosť. Priorita je doliečenie zranenia.

"Maroš Krajči zo Slovana kontaktoval už aj môjho otca. Ozval sa mi tiež iný bratislavský klub, v hre je aj niečo ďalšie. Povedal som však, že najradšej by som zostal doma v Bratislave.

Uvidíme, ako sa rozhodnem. Zatiaľ nechcem nič konkretizovať. Musím sa dať dohromady zdravotne, potom bude rozhodujúce, čo povie Washington a či ma pustí," doplnil Fehérvára v rozhovore na webe hockeyslovakia.sk.