Hráči Slovana majú negatívne testy, začnú trénovať

Ich zápas v Lige majstrov bude pravdepodobne kontumovaný.

24. aug 2020 o 11:02 Ivan Mriška

BRATISLAVA. Členovia prvej výpravy futbalového klubu Slovan Bratislava, ktorá uplynulý pondelok odletela na Faerské ostrovy, sa po návrate na Slovensko podrobili v priebehu nedele testom na Covid-19. Všetci majú negatívne výsledky. Informáciu priniesla oficiálna klubová stránka.

Slovan neodohral na Faerských ostrovoch zápas prvého predkola Ligy majstrov proti domácemu Kĺ Klaksvík, keďže po pozitívnom teste v prvej výprave aj druhej výprave miestne úrady nariadili hráčom a členom realizačného tímu karanténu. O postupujúcom by v pondelok mala rozhodnúť UEFA.

„Po nepríjemných udalostiach z posledného týždňa nás teší, že celá pondelková výprava má negatívne testy na Covid-19. Vďaka tejto skutočnosti sa naši hráči a realizačný tím budú môcť vrátiť do tréningového procesu.

Výsledky testov len potvrdzujú náš názor, že na Faerských ostrovoch nám domáce úrady účelovo a neférovo zamedzili nastúpiť na zápas. Z výsledkov testov vyplýva, že ak by naša oficiálna žiadosť o pretestovanie výpravy našla pochopenie, vyšli by hráči ako negatívni a mohli by zasiahnuť do hry.

Po negatívnych výsledkoch rovnako ako účelové a diskriminačné vyznieva rozhodnutie faerských úradov o karanténe len pre hráčov a realizačný tím. Výsledky testov posielame aj na UEFA ako ďalší argument k nášmu protestu voči krokom faerských úradov,“ citovala stránka generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho.