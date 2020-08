Haspra: Ak UEFA rozhodne v neprospech Slovana, budú to skúšať aj iní

Tréner Ružomberka má určité obavy.

24. aug 2020 o 17:10 Juraj Berzedi

Hoci vo finále Slovenského pohára prehrali so Slovanom Bratislava 0:1, v neľahkej situácii na Faerských ostrovoch mu držali palce. Futbalisti Ružomberka majú vo štvrtok nastúpiť v prvom predkole Európskej ligy v Ženeve proti FC Servette. Veria, že niečo podobné sa im nestane. „Nikto netuší, čo vymyslia v Ženeve,“ tvrdí tréner Ružomberka JÁN HASPRA.

Futbalisti Slovana neodohrali prvé predkolo Ligy majstrov na Faerských ostrovoch, keďže mali na mieste dva pozitívne prípady. Zobrali ste si z toho nejaké ponaučenie?

Článok pokračuje pod video reklamou

Sledovali sme s veľkým napätím, vzrušením, ale aj sklamaním, čo sa deje Slovanu. Držali sme im palce, aby postúpili do ďalšieho predkola Ligy majstrov. Zvolili sme asketický spôsob života. Nechodíme nikam. Snažíme sa len trénovať, maximálne ísť na nákupy a potom ihneď domov. Dávame si pozor, ale ubrániť sa tomu úplne nedá.

Špekulovalo sa, že slovanisti mohli držať hráčov v tzv. bubline, aby znížili riziko nákazy. Ako fungujú hráči v Ružomberku?

Návštevu reštaurácií či podobných zariadení by mali obmedziť na minimum. Diskotéky? Vylúčené. Také slovo u nás neprichádza ani do úvahy. Nosíme rúška, snažíme sa všetko dezinfikovať a žijeme, ako keď sa začala prvá vlna koronavírusu. Nemusí to byť však nič platné.

Súvisiaci článok Kmotrík po prílete Slovana: Je to škandál. Chceme bojovať Čítajte

Ako vnímate, že sa futbal hrá za týchto zvláštnych okolností?

Je zvláštne, že na svete žije toľko rozumných ľudí a nie je toho, kto by dal tomu nejakú formu či tvár. Celoeurópsky alebo celosvetovo. Každý si to chce robiť po svojom, každý má vlastný názor. Odborníkov je veľa a mali by sa nejako dohodnúť, lebo toto nikam nevedie.

Celú minulú sezónu ste bojovali, aby ste sa dostali do pohárovej Európy. Viete si predstaviť, že by ste v nej neodohrali ani jeden zápas?

Je to nepredstaviteľné. Je mi ľúto slovanistov, aké príkoria si museli prežiť. Viem si predstaviť správanie domácej strany.