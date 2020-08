V Seredi opäť objavili pozitívny prípad, Trenčín má všetky testy negatívne

Pozitívny prípad odhalilo aj opakované testovanie.

24. aug 2020 o 16:14 (aktualizované 24. aug 2020 o 16:56) TASR, SITA

Futbalisti AS Trenčín. (Zdroj: Radovan Stoklasa - TASR)

BRATISLAVA. Opakované testy na koronavírus vo fortunaligovom futbalovom klube AS Trenčín boli negatívne.

Potreba absolvovať ich vyvstala v Trenčíne po minulotýždňovom pozitívnom teste na ochorenie COVID-19 u jedného člena kabíny AS.

Sereď má ďalší pozitívny prípad

Trenčania sa opakovaným testom podrobili v nedeľu a v pondelok v klube dostali dobrú správu.

"Všetky z takmer päťdesiatich odobratých vzoriek mali negatívny výsledok," informovali predstavitelia AS Trenčín na oficiálnom klubovom webe.

Neodohraný zápas 4. kola Fortuna ligy proti ŠKF Sereď zatiaľ nemá určený náhradný termín.

V prvom kole testovania zaznamenali jeden pozitívny prípad aj v kádri ŠKF. Podľa informácie riadiaceho orgánu súťaže Únie ligových klubov bol aj pri opakovaných testoch v tíme Serede jeden pozitívny prípad.

Hráči neboli v kontakte

"V prípade pozitívne testovaného platí rovnaký postup ako v prípadoch, ktoré sme zaznamenali minulý týždeň. To znamená, že daná osoba ide do domácej izolácie a do riadneho cyklu sa môže vrátiť najskôr po desiatich dňoch.

Zvyšok tímu však môže ísť do tréningového procesu s epidemiologickými opatreniami vzhľadom k tomu, že hráči ani realizačný tím neboli spolu od posledného testovania v kontakte.

Sereď sa tak môže pripravovať na víkendový zápas v Trnave, ktorý by nemal byť ohrozený," povedal pre webovú stránku fortunaliga.sk výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.

V Trenčíne dodržiavajú všetky nariadenia

Najbližšie čaká na AS Trenčín stretnutie proti majstrovskému Slovanu Bratislava, hrať sa bude v sobotu v Žiline.

"Klub pozorne sleduje a vyhodnocuje dynamicky sa meniace okolnosti a vo štvrtok prinesieme informáciu o prípadnom spustení predpredaja vstupeniek na víkendový zápas.

Klub AS Trenčín je naďalej v úzkom kontakte s vedením súťaže a príslušnými regionálnymi úradmi Úradu verejného zdravotníctva a dodržiava všetky nariadenia a odporúčania," informoval klub z Trenčína.