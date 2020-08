Sekerovi tréner verí. Slovák hral takmer devätnásť minút a opäť sa tešil z výhry

Sekera si pripísal aj dve plusky.

25. aug 2020 o 7:08 TASR

EDMONTON, TORONTO. Hokejisti Dallasu so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zdolali v druhom súboji semifinále Západnej konferencie NHL Colorado 5:2 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy.

Stars prehrávali ešte v polovici stretnutia 0:2, ale šnúrou piatich gólov dokázali skóre otočiť.

Sekera odohral za Dallas 18:52 minúty, pripísal si dva plusové body, jednu strelu a rozdal tri bodyčeky. Tretí duel série je na programe v noci na štvrtok o 4.30 SELČ.

Do 2. kola play off úspešne vstúpili hokejisti New York Islanders, ktorí v úvodnom dueli semifinálovej série Východnej konferencie zvíťazili nad Philadelphiou hladko 4:0.

Oporou Islanders bol ruský brankár Semjon Varlamov, ktorý zneškodnil všetkých 29 striel súpera a v druhom zápase po sebe si udržal čisté konto.

Momentálne ťahá šnúru 136 minút a 20 sekúnd bez inkasovaného gólu. Iba 40 sekúnd mu chýba, aby prekonal klubový rekord v play off Billyho Smitha v roku 1980.

Druhý zápas sa bude hrať v stredu o 21.00 SELČ.

NHL play off - 2. kolo, konferenčné semifinále:

Philadelphia - NY Islanders 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Góly a asistencie: 7. A. Greene (B. Nelson), 43. Pageau (Komarov, Pelech), 49. Lee (Barzal, Eberle), 53. D. Toews

/stav série - 0:1/

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/yzxCgEIyTDI

Colorado - Dallas 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Góly a asistencie: 7. MacKinnon (Rantanen, Makar), 29. Rantanen (MacKinnon, Landeskog) – 30. Pavelski (Radulov, Seguin), 31. Faksa (Gurianov, Perry), 36. Radulov (Ja. Benn, Heiskanen), 40. Lindell, 60. Oleksiak (Dickinson)

/obranca Andrej Sekera (Dallas) odohral 18:52 minúty, do štatistík si pripísal dva plusové body, jednu strelu a tri bodyčeky/

/stav série - 0:2/