Zatkli ho ešte v marci. Ronaldinho je voľný, môže opustiť luxusné domáce väzenie

Oslobodili aj jeho brata.

25. aug 2020 o 7:49 TASR

ASUNCIÓN. Bývalého brazílskeho futbalistu Ronaldinha a jeho brata prepustili v pondelok z domáceho väzenia v paraguajskom hlavnom meste Asunción. Informovala o tom agentúra DPA.

Majstra sveta z roku 2002 zatkli v Paraguaji 6. marca spoločne s bratom a zároveň manažérom Robertom de Assis Moreirom za prekročenie hraníc s falošnými pasmi, v ktorých mali uvedené paraguajské štátne občianstvo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Narodeniny oslávil vo väzení

Vo vyšetrovacej väzbe následne strávili obaja 32 dní, pričom Ronaldinho v priebehu nich oslávil svoje 40. narodeniny.

Súvisiaci článok Ronaldinho v base? To je parádny futsal a párty so spoluväzňami Čítajte

Po zaplatení kaucie 1,6 milióna dolárov sa následne mohli bratia presunúť do domáceho väzenia, ktoré strávili v luxusnom hoteli v Asuncióne.

Sudca Gustavo Amarilla pondelkovým verdiktom umožnil obom bratom, aby sa vrátili do vlasti. Nariadil ich podmienečné prepustenie, čím vyhovel žiadosti prokurátorov.

Rozhodol tiež, že bratia musia zaplatiť pokutu v celkovej výške 200 000 dolárov (z toho Ronaldinho 90 000 a Roberto 110 000 dolárov).

Problémy si narobili pri chytaní rýb

Sudca stanovil, že Ronaldinho sa smie vrátiť do vlasti, či vycestovať do akejkoľvek krajiny. Paraguajské úrady však musí po dobu nasledovného roka informovať, ak by zmenil miesto svojho trvalého pobytu.

Jeho brat dostal dvojročný podmienečný trest, pričom sa po dobu nasledovných dvoch rokov musí každé štyri mesiace hlásiť úradom v Brazílii a bude mať tiež záznam v trestnom registri.

Prokurátori tvrdili, že Ronaldinho sa podľa všetkého nezúčastňoval na výrobe falošných pasov, zároveň sa však domnievali, že jeho brat o nepravosti týchto dokladov vedel.

Bratia prišli do Paraguaja na pozvanie majiteľa jedného z miestnych kasín. Obaja však mali od roku 2018 súdny zákaz vycestovať z Brazílie.

Dôvodom bol incident z roku 2015, keď išli obaja na ryby na jazero Guaíba, kde bez povolenia používali zakázané pasce na ryby a následne odmietli zaplatiť pokutu vo výške 2,3 milióna dolárov.