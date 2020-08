Djokovič odohral prvý súťažný zápas po koronapauze, nestratil v ňom ani set

Nečakane vypadol Thiem.

25. aug 2020 o 9:13 TASR, SITA

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/GM1jCxrzdyo

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič odohral prvý súťažný zápas po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu.

Líder svetového rebríčka sa na turnaji ATP v New Yorku prebojoval do osemfinále, keď zvíťazil nad Ričardasom Berankisom z Litvy v dvoch setoch 7:6 (2), 6:4.

V osemfinále sa stretne s Američanom Tennysom Sandgrenom.

Djokovič, ktorý na Western & Southern Open pre bolesti krku odstúpil zo štvorhry, sa musel nechať v zápase s Berankisom ošetriť na kurte. Napriek zdravotným problémom dokázal húževnatého súpera zdolať.

"Zlepšuje sa to. Bolesti ma trápia už štvrtý deň, nie je to stále optimálne, no vyvíja sa to správnym smerom," citovala najvyššie nasadeného hráča agentúra AFP.

Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča vylepšil svoju stopercentnú sezónnu bilanciu na 19:0. Zároveň vyhral osemnásty z ostatných devätnástich tajbrejkov, ktoré absolvoval.

S turnajom sa v 2. kole prekvapujúco rozlúčil druhý nasadený Dominic Thiem. Rakúšan nestačil na Srba Filipa Krajinoviča, ktorému podľahol hladko 2:6, 1:6.

ATP New York - 2. kolo

Karen Chačanov (Rus.-11) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 7:6 (8), 6:1

Tennys Sandgren (USA) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-15) 6:7 (4), 6:2, 7:6 (5)

Aljaž Bedene (Slov.) - Taylor Harry Fritz (USA) 7:6 (5), 7:5

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Marcos Giron (USA) 6:4, 6:4

Miloš Raonič (Kan.) - Daniel Evans (V. Brit.) 6:3, 7:5

Novak Djokovič (Srb.-1) - Ričardas Berankis (Lit.) 7:6 (2), 6:4

Jan-Lennard Struff (Nem.) - Denis Shapovalov (Kan.-12) 7:6 (4), 3:6, 6:4

Roberto Bautista (Šp.-8) - Richard Gasquet (Fr.) 7:5, 6:1

Matteo Berrettini (Tal.-6) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 6:4, 6:7 (3), 7:5

Reilly Opelka (USA) - Diego Schwartzman (Arg.-9) 6:3, 7:6 (4)

John Isner (USA-16) - John Millman (Austr.) 4:6, 7:6 (3), 7:6 (5)

Andy Murray (Škót.) - Alexander Zverev (Nem.-5) 6:3, 3:6, 7:5

Márton Fucsovics (Maď.) - Grigor Dimitrov (Bulh.-14) 7:5, 4:6, 6:2

Filip Krajinovič (Srb.) - Dominic Thiem (Rak.-2) 6:2, 6:1