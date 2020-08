Argentínčana vylúčili z turnaja, hoci mal negatívny test. Podporil ho aj Djokovič

Pella sa hnevá.

25. aug 2020 o 12:39 TASR

NEW YORK. Argentínsky tenista Guido Pella podrobil ostrej kritike organizátorov turnaja ATP v New Yorku za to, že ho vylúčili z podujatia.

Pella bol v kontakte s nakazeným kondičným trénerom Juanom Manuelom Galvanom a rovnako ako Hugo Dellien z Bolívie nemohol hrať, hoci sám nemal pozitívny test na koronavírus.

Rozhodnutie organizátorov kritizoval aj prezident hráčskej rady ATP a svetová jednotka Novak Djokovič.

"Nemám žiadne informácie od organizátorov turnaja, ani od ATP. Odovzdal som pritom už päť negatívnych testov na Covid-19. Niekto tu urobil veľmi vážnu chybu a ja očakávam jasné vysvetlenie. To, čo som si zažil uplynulý týždeň, bolo veľmi zložité," posťažoval sa 34. hráč rebríčka ATP.

Organizátori svoje rozhodnutie neumožniť Pellovi hrať bránia. Oznámili, že ho konzultovali so zdravotníckymi autoritami. Správu priniesla agentúra AFP.