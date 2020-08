Slovan sa nechce zmieriť s kontumáciou, bude sa súdiť

Klub tvrdí, že ho poškodili.

BRATISLAVA. Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava podal v súvislosti s kontumáciou zápasu 1. predkola Ligy majstrov s KÍ Klaksvík (0:3) odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS).

Vedenie klubu trvá na tom, že bol poškodený neférovým konaním faerskej strany a Klaksvík si nesplnil svoje povinnosti v zmysle protokolu Európskej futbalovej únie (UEFA).

Po návrate boli všetci negatívni

UEFA v pondelok skontumovala duel medzi KÍ Klaksvík a Slovanom na 3:0 v prospech klubu z Faerských ostrovov.

Kontrolná, etická a disciplinárna komisia riadiaceho orgánu postupovala podľa prílohy I.2.1 predpisov Ligy majstrov 2020/2021, ktorú schválil Výkonný výbor UEFA 3. augusta 2020.

Tá určuje, že ak jeden alebo viac hráčov, resp. členov výprav má pozitívny test na Covid-19 a podľa protokolu UEFA Return to Play nebude môcť nastúpiť na zápas, nasleduje kontumácia.

Slovan však ešte uplynulý piatok adresoval UEFA viac než trojstranový protest, v ktorom, podľa vlastných slov, prostredníctvom faktov a argumentov zhrnul pochybenia faerskej strany a poukázal na neférové konanie zo strany miestnych úradov.

Následne v pondelok odoslal UEFA negatívne výsledky testov na Covid-19 u všetkých členov prvej výpravy, ktorí sa vrátili na Slovensko.

Vraj došlo k diskriminácii

Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. sa už dávnejšie vyjadril, že sa proti rozhodnutiu spoza zeleného stola hodlá odvolať. V utorok klub potvrdil, že podal odvolanie na CAS v Lausanne.

"Rozhodnutie nás neteší a všetci sme v tejto chvíli sklamaní. Chcem však zdôrazniť, že my nevedieme a nebudeme viesť žiadny boj voči UEFA. V tomto prípade totiž prehral predovšetkým futbal, a to z dôvodu neférových krokov zo strany úradov na Faerských ostrovoch, ktoré robili všetko pre to, aby sa zápas neodohral," uviedol Kmotrík ml. pre klubový web.

Ivan Kmotrík ml. (zdroj: TASR)

"Nevzdávame našu snahu. Máme dostatok jasných argumentov a faktov. Preto sme podali odvolanie voči tomuto rozhodnutiu na Športový arbitrážny súd a právnou cestou sa budeme snažiť dosiahnuť to, čo nám prináleží," pokračoval.

"Nielen pocity nás všetkých, ale hlavne fakty hovoria, že sme boli poškodení neférovým konaním faerskej strany i tým, že Klaksvík si nesplnil svoje povinnosti v zmysle protokolu UEFA. Na faerskej strane došlo k viacerým pochybeniam a diskriminácii," dodal.

Pokračujú v Európskej lige

Úradujúci slovenský majster mal v oboch výpravách, ktoré odleteli do dejiska zápasu, pozitívne prípady na nový koronavírus.

UEFA najprv duel preložila zo stredy 19. augusta na piatok 21. augusta, napokon ale zrušila aj ten a v pondelok rozhodla o postupe Klaksvíku.

Bratislavčania tak opäť ako vlani neprešli cez úvodné predkolo. Vtedy ich na ihrisku nečakane vyradila Sutjeska Nikšič z Čiernej Hory.

Teraz však Slovan doplatil na okolnosti v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Ak CAS nerozhodne inak, slovanisti budú pokračovať v 2. predkole Európskej ligy, ktorého žreb je na programe 31. augusta. Samotné zápasy tejto fázy sa budú hrať na jeden duel a bez divákov 17. septembra.

Klaksvík nastúpi v druhom predkole Ligy majstrov na pôde švajčiarskeho klubu Young Boys Bern už túto stredu (20.15).