Hapal: Škriniar nemá hendikep. V Interi je druhý najvyťaženejší

Proti Česku nenastúpi Hamšík ani Dúbravka.

25. aug 2020 o 16:33 Pavol Spál

BRATISLAVA. Prišiel zladený a trendovo oblečený. Mal tmavomodré trištvrťové nohavice, sako a k tomu tenisky. A bol optimisticky naladený.

„Verím, že nás Covid-19 nezastaví. Zloženie nominácie nám narobilo problémy. Verím však, že futbalisti, ktorí budú v tíme, nám môžu pozitívne zamotať hlavu,“ vravel tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal.

Bez viacerých veľkých opôr odštartujú futbalisti Slovenska Ligu národov. V prvom zápase 4. septembra privítajú v prestížnom súboji Česko.

Následne siedmeho septembra hrajú na pôde Izraela. Aj na bratislavskom Tehelnom poli sa bude hrať bez divákov.

„Mrzí ma to. Ale pre fanúšikov pripravujeme autokino,“ avizoval Hapal novinku, ktorú si vyžiadala situácia.

Dúbravka je zranený, Hamšík má iný problém

Dlhodobá jednotka reprezentácie a Newcastle United Martin Dúbravka je zranený.

„Má natrhnutý väz v členku, vypadol na šesť až osem týždňov. Verím, že bude pripravený na ďalší zraz,“ začal Hapal debatu o chýbajúcej opore medzi žrďami.

Na brankárskom poste má však viacero vhodných alternatív. V druhej anglickej lige bol v uplynulej sezóne Marek Rodák vyhlásený za najlepšieho brankára.

Rodák z Košíc mal zásadný podiel na postupe Fulhamu do Premier League.

Jeho rovesníka Dominika Greifa zase určili za najlepšieho hráča slovenskej ligy. A to je v konkurencii útočníkov unikát. Minimálne slovenský.

Aby toho nebolo málo, v poľskej lige ovládol anketu o najlepšieho brankára ďalší Slovák - Dušan Kuciak z Lechie Gdansk. V Hapalovom tíme bude mať premiéru.

Chýbajú aj hráči z Ameriky, prídu nováčikovia

Dúbravka však nebude jedinou oporou, ktorá bude Hapalovi chýbať. Nepríde ani kapitán a tvorca hry Marek Hamšík, ktorý pred pár dňami oslávil Kristove roky.

Hráčovi z čínskeho Ta-lien I-fang by hrozila po návrate do Číny dlhá karanténa.

„Až tri týždne. To by ho obmedzovalo v tom, že by nemohol trénovať. A prišiel by nepripravený,“ doplnil Hapal.

Z rovnakých dôvodov nenominoval ani Jána Greguša a Alberta Rusnáka, ktorí pôsobia v americkej MLS. „Bolo to po dohode s klubmi,“ vysvetlil tréner národného mužstva.

V tíme sú dvaja nováčikovia. Pravý obranca Martin Koscelník z Liberca je alternatívou za Petra Pekaríka.

Druhý nováčikom je krídelník či útočník Ivan Schranz (FK Jablonec), ktorý dal vlani v českej lige deväť gólov.

„Je to nebezpečný hráč využiteľný na viacerých postoch,“ opisoval ho Hapal.

Vavro nemá zápasovú prax

Do výberu sa nedostal ani stopér Lazia Rím Denis Vavro.

„V jeho prípade je dôvodom zápasová absencia. A tiež mal zdravotné problémy s trieslom. Dávame mu priestor, aby sa v klube pripravil na novú sezónu. Lebo jeho pozícia v Lazio Rím nie je ideálna ani optimálna," pokračoval Hapal.

Jeden z kľúčových hráčov reprezentácie Milan Škriniar v posledných zápasoch vypadol zo základnej zostavy Interu Miláno.

Chýbal v semifinále i finále Európskej ligy. V médiách sa objavili špekulácie, že si nerozumie s trénerom Interu Antoniom Contem.

„Nemám z toho obavy. Hodnotím súčasný stav. Na druhej strane je druhým najvyťaženejším hráčom Interu. Počas celej sezóny toho absolvoval veľmi veľa,“ ponúkol svoj názor Hapal.

„Nemyslím si, že by mal hendikep. Určite bude pripravený,“ dodal tréner Slovákov.

Moravana v službách slovenskej reprezentácie čaká špecifický zápas.

"Hoci som Čech, som veľmi motivovaný a verím, že to prenesiem aj na hráčov," priznal Hapal.

Zápas bude v autokine

Fanúšikovia slovenskej reprezentácie si budú môcť pozrieť zápas spoločne - v autokine na bratislavských Pasienkoch.

Vstupné je symbolické jedno euro a do areálu sa zmestí 70 áut.

Slovenská futbalová reprezentácia odohrá domáce semifinále baráže o postup na majstrovstvá Európy 2020 proti Írsku 8. októbra.

Tam už Hapal ráta s najsilnejším výberom.

V prípade postupu do finále nastúpi 12. novembra na pôde víťaza duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko.