Sedemkrát vyhral. Dokáže Sagan pridať ôsmy zelený dres?

Prehľad v bodovacej súťaži pred štartom Tour.

26. aug 2020 o 15:01 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Keď vlani na jeseň Peter Sagan oznámil svoj súťažný program na tento rok, bol ohľadom získania ďalšieho zeleného dresu na Tour opatrný. Nechcel tvrdiť, že to bude jeho veľký cieľ. Bolo by to prehnané.

"Budem si musieť všetko dobre naplánovať. Napríklad môj štart na Tour de France bude zrejme v inom duchu," povedal Peter Sagan v októbri.

Vtedy bola totiž Tour na opačnom konci jeho plánovanej sezóny. Po marcových a aprílových klasikách a dokončenom Giro d'Italia by už pred prvou etapou Tour de France cítil únavu z predchádzajúcich pretekov. Jeho rola na Tour by zrejme bola iná.

Lenže je august, Sagan flámske klasiky ani nepôjde a na Giro nastúpi až po Tour.

Boj o zelený dres tak bude pre slovenského cyklistu opäť prioritou.

Sagan v bežnom drese na Tour je rarita

Sagan je chodiacou reklamou na zelený dres. Jeho meno spájajú s touto trofejou fanúšikovia i novinári všade na svete.

V bodovacej súťaži mu patrí väčšina rekordov. Okrem toho, že je jej sedemnásobným víťazom, tak zelený dres pre lídra súťaže mal v etapách na Tour de France na sebe už 124-krát.

Vidieť Sagana v tímovom drese je skôr rarita. V žiadnej súťaži na Tour nikto tak výrazne nedominoval ako práve pretekár Bora-Hansgrohe.

Osemkrát nevyhral žiadny cyklista na Tour jednu klasifikáciu.

Málo šprintérov

Po minulých rokoch je Sagan opäť hlavným favoritom.

"Pevne verím, že uspeje. Robíme všetko pre to. Verím, že na to má. Prečo by mu to nemalo vyjsť?