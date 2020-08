Michalovce strelili vôbec prvý gól v sezóne a zariadili prvú prehru Zlatých Moraviec

O zásah sa postaral Ricardo Antonio Phillips.

25. aug 2020 o 21:33 (aktualizované 25. aug 2020 o 22:00) TASR

https://media.joj.sk/embed/2hy4Vm4jUQJ?autoplay=1

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v dohrávke 4. kola Fortuna ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce 1:0.

O jediný gól zápasu sa v 14. minúte postaral Ricardo Antonio Phillips. Pre Michalovčanov to bol prvý strelený gól v sezóne, ktorý pre nich znamenal prvé tri body do tabuľky. Zlaté Moravce utrpeli prvú prehru.

Od prvých minút sa hral rýchly futbal, v ktorom nebola núdza o zaujímavé momenty. Domáci Spoljarič v 8. minúte nezužitkoval v sľubnej pozícii spätnú prihrávku Žofčáka, no domáci išli onedlho do vedenia.

Begala vysunul Trusu, ktorý trafil krížnou strelou iba žrď a hoci Phillips strelil odrazenú loptu do brvna, tá sa predsa len odrazila za bránkovú čiaru - 1:0. Náskok domácich nenavýšil v 22. minúte Žofčák, ktorého strelu z hranice šestnástky zmaril brankár Chovan.

Najväčšiu prvopolčasovú šancu hostí mal v 38. minúte Ďubek, ktorý po zmätku pred domácim brankárom Markovičom poslal loptu iba na hornú žŕdku. Na opačnej strane nepridal druhý gól domácich Kolesár, ktorý v sľubnej pozícii o pár centimetrov minul bránku.

Úvod druhého polčasu bol najmä o bojovnosti a viacerých ostrejších zákrokoch na oboch stranách. V 66. minúte sa za obranou hostí ocitol Žofčák, ale loptu pred ním uchmatol Chovan. O osem minút odcentroval Čögley na hlavičkujúceho Kyziridisa, ktorý zblízka tesne minul bránku.

Grék sa k zakončeniu dostal aj v 80. minúte, ale v ďalšej výhodnej pozícii prestrelil bránku. V závere zápasu ubudlo zaujímavých situácií. Hostia sa snažili dostať sa do streleckej pozície, ale domáci tím ubránil náskok aktívnou hrou v strede poľa.

MFK Zemplín Michalovce - FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)

Gól: 14. Phillips. Rozhodovali: Smolák - Poláček, Straka, ŽK: Phillips, Pino Soler - Duga, 1162 divákov.

Hlasy

/Zdroj: TASR/

Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Zaslúžené víťazstvo. Prvý polčas sme mali veľmi dobrý, vytvorili sme si dostatok gólových príležitostí. Škoda, že sme nepridali aj ďalší gól, no takto by sme sa chceli prezentovať. V druhom polčase sme už neboli takí dominantní. Možno sa pod to podpísala aj ťarcha na výsledok, keďže sme už veľmi potrebovali tri body. Súper mal niekoľko šancí, ktoré, našťastie, nepremenil."

Ľuboš Benkovský, tréner FC ViOn Zlaté Moravce: "Máme veľa vecí na vyhodnotenie, teraz ešte pracujú emócie. Nie sme spokojní s prvým polčasom, mali sme príliš veľký rešpekt. Nebolo to to, čo by sme chceli. Domáci to potrestali gólom. V druhom polčase sme sa viac dostali na našu cestu, boli aj šance, ktoré sme však nepremenili a preto sme prehrali."