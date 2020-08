Djokovič je naďalej neporaziteľný, vyhral dvadsiaty zápas v sezóne

Ustúpili mu aj bolesti krku.

26. aug 2020 o 7:54 TASR

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku.

Líder svetového rebríčka zdolal v osemfinále domáceho Tennysa Sandgrena v dvoch setoch 6:2, 6:4.

Djokovič si tak udržuje v tomto roku naďalej stopercentnú bilanciu, vyhral aj svoj dvadsiaty zápas.

Navyše mu ustúpila bolesť krku, čo ho momentálne najviac teší.

"Som príjemne prekvapený, ako som sa dokázal zotaviť. Štyri či päť dní ma to intenzívne bolelo, mal som trochu obavy, či ma to dnes nebude obmedzovať, no fyzicky som sa cítil dobre," povedal pre agentúru AP najvyššie nasadený hráč.

Vo štvrťfinále narazí na Nemca Jana-Lennarda Struffa, ktorý vyradil sedmičku podujatia Davida Goffina z Belgicka po výsledku 6:4, 3:6 a 6:4.

Ďalej ide aj ruský tenista Daniil Medvedev, tretí nasadený hráč zdolal v osemfinále Slovinca Aljaža Bedeneho v dvoch setoch 6:3 a 6:3.

Pozíciu favorita potvrdil aj Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý ako štvorka pavúka zvíťazil v dramatickom dueli nad Američanom Johnom Isnerom v dvoch tajbrejkoch 7:6 (2), 7:6 (4).

Bývalá svetová jednotka Andy Murray po víťazstve nad Alexandrom Zverevom v 2. kole tentokrát nestačil na Miloša Raoniča a prehral 2:6, 2:6.

ATP New York - osemfinále

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Aljaž Bedene (Slovin.) 6:3, 6:3

Jan-Lennard Struff (Nem.) - David Goffin (Belg.-7) 6:4, 3:6, 6:4

Roberto Bautista-Agut (Šp.-8) - Karen Chačanov (Rus.-11) 4:6, 6:3, 6:2

Novak Djokovič (Srb.-1) - Tennys Sandgren (USA) 6:2, 6:4

Reilly Opelka (USA) - Matteo Berrettini (Tal.-6) 6:3, 7:6 (4)

Stefanos Tsitsipas (Gr.-4) - John Isner (USA-16) 7:6 (2), 7:6 (4)

Miloš Raonič (Kan.) - Andy Murray (V.Brit.) 6:2, 6:2

Filip Krajinovič (Srb.) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:2, 6:1