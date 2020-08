Serena opäť nečakane prehrala. Je to ako rande s hrozným človekom, hovorí

Už v predchádzajúcom kole strávila na kurte veľa času.

26. aug 2020 o 8:25 SME.sk, TASR

NEW YORK. Americká tenistka Serena Williamsová sa s turnajom WTA v New Yorku rozlúčila v osemfinále dvojhry.

Nasadená trojka nestačila na Mariu Sakkariovú z Grécka, trinástke pavúka podľahla v troch setoch 7:5, 6:7 (5) a 1:6. Zápas trval dve hodiny a 19 minút.

Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka dokázala vo svojom úvodnom stretnutí na podujatí Western & Southern Open po dvoch hodinách a 48 minútach zdolať úspešnú kvalifikantku Arantxu Rusovú, čo bol jej najdlhší zápas od roku 2012.

Ďalší náročný súboj už nezvládla.

"Je ťažké hrať štýlom, akým hrám a zostať pritom pozitívne naladená. Hrať deväť hodín za týždeň je jednoducho veľa.

Na to nie som zvyknutá, je to pre mňa niečo nové," citovala Williamsovú po vypadnutí agentúra AP.

"Bolo to náročné. Jednoducho som mohla vyhrať zápas. Nie sú tu žiadne ospravedlnenia. Je to náročné, ale mala som veľa možností vyhrať a musím prísť na to, ako znova začať vyhrávať takéto zápasy," povedala Američanka, citoval ju web tennisworldusa.org.

"Sama sa dostávam do týchto situácií. Je to, ako keď rande s niekým, o kom viete, že je hrozný. A to je to, čo sa snažím dosiahnuť. Snažím sa zbaviť toho vzťahu. Nedáva to zmysel. Je to frustrujúce," dodala bývalá svetová jednotka.

Američanka pred týždňom v Lexingtone vo štvrťfinále zas nestačila na krajanku Shelby Rogersovú.

Sakkariová sa vo štvrťfinále stretne s ôsmou nasadenou Britkou Johannou Kontovou, ktorá vyradila Rusku Veru Zvonariovovú po výsledku 6:4, 6:2.

Nezaváhala štvrtá nasadená Japonka Naomi Osaková, ktorá zdolala v osemfinále Ukrajinku Dajanu Jastremskú hladko 6:3, 6:1.

Ďalej ide aj estónska tenistka Anett Kontaveitová po triumfe nad Češkou Mariou Bouzkovou 6:3 a 6:3.

WTA New York 2020 - osemfinále

Elise Mertensová (Belg.-14) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 6:2, 6:3

Anett Kontaveitová (Est.-12) - Marie Bouzková (ČR) 6:3, 6:3

Johanna Kontová (V.Brit.-8) - Vera Zvonariovová (Rus.) 6:4, 6:2

Jessica Pegulová (USA) - Aryna Sabalenková (Biel.-5) 6:2, 2:6, 6:3

Maria Sakkariová (Gr.-13) - Serena Williamsová (USA-3) 5:7, 7:6 (5), 6:1

Naomi Osaková (Jap.-4) - Dajana Jastremská (Ukr.-16) 6:3, 6:1

Viktoria Azarenková (Biel.) - Alizé Cornetová (Fr.) 6:4, 7:5

Ons Jabeurová (Tun.) - Christina McHaleová (USA) 6:3, 6:0