Rýchlosťou nestačí mladým, no Boston bez neho si neviem predstaviť, vraví tréner o Chárovi

Slovenský obranca je v tíme 14 sezón.

26. aug 2020 o 10:18 SITA

BRATISLAVA. Zdeno Chára už nehrá také obrovské porcie minút ako kedysi a na jeho konto už viac pribúdajú aj mínusové body.

Rovnako v rýchlosti korčuľovania nestačí za mladými dravcami z ofenzívnych tímov NHL, ale aj tak si tréner Bruce Cassidy súčasný Boston nevie bez neho predstaviť.

"Ak by som svoj vzťah k Chárovi mal charakterizovať jedným slovom, bola by to vďačnosť.

Som vďačný za jeho líderstvo, vďačný za všetko, čo robí na ľade aj mimo neho a tiež za to, že mám v tíme niekoho, s kým môžem konzultovať hokej aj mimohokejové dianie.

S Chárom sa rád poradím o tom, ako čo najlepšie riešiť určité situácie. To by sa nedalo bez vzájomného rešpektu, ktorý medzi nami funguje," uviedol Bruce Cassidy počas videokonferencie s médiami po zápase číslo jedna medzi jeho tímom a Tampou Bay.



Boston vyhral prvý zápas semifinále Východnej konferencie 3:2, ale medzitým sa hralo už druhýkrát a Tampa Bay sa tešila z víťazstva 4:3 po predĺžení.

Štyridsaťtriročný Chára bol v oboch prípadoch v centre diania, a hoci už neboduje, jeho vplyv na hru najmä v oslabeniach je stále potrebný.

A dôležité je aj jeho vodcovstvo a usmerňovanie mladých hráčov na čele s jeho partnerom z defenzívy Charliem McAvoyom.



"Zee je veľký učiteľ. Študuje hru ako málokto a potom to odovzdáva ďalším. Je to pravý profesionál. Jeho prínos je obrovský aj v tom, čo robí mimo zápasov.

U neho neexistuje deň voľna, trénuje aj medzi zápasmi a mladí to vidia. Charlie McAvoy hrá čoraz viac minút a dostáva sa do rovnakých herných situácií ako Chára pred rokmi, keď bol on v obrane číslo jeden.

A snaží sa všetko robiť tak ako jeho vzor. Medzi Charliem a Zdenom neexistuje konkurencia, skôr vzťah veľkého s malým bratom. Lepšieho učiteľa by mladší z oboch hráčov určite nenašiel," vysvetlil Cassidy.



Spojenie Boston a Chára v NHL trvá už 14 sezón a jeho doterajším vrcholom bol zisk Stanley Cupu v roku 2011.

Vlani neboli Bruins ďaleko od toho, aby si slastné chvíle s najťažšie získanou hokejovou trofejou zopakovali. Vo finále play-off však prehrali 3:4 na zápasy s hráčmi St. Louis Blues.

Momentálne hrá Boston s Tampou Bay o postup do finále Východnej konferencie a stav na zápasy je 1:1.