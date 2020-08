Na Žilinu sa pripravovali proti Liverpoolu. Výsledok je tajný

Mladíkov čaká prvý európsky test

26. aug 2020 o 16:15 Juraj Berzedi

Žilinčania odohrajú zápas Európksej ligy s The New Saints FC na umelom trávniku. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Ako futbalista sa najviac zviditeľnil počas pôsobenia v Petržalke, keď v lete 2005 strelil nezabudnuteľný gól.

Artmedia hrala odvetný zápas 1. predkola Ligy majstrov proti Kairatu Almaty. V Senci prebiehala posledná minúta predĺženia, keď Pavol Staňo hlavičkou dal postupový gól.

Aj vďaka tomuto momentu sa futbalisti Petržalky dostali až do skupinovej fázy Ligy majstrov. Neskôr pôsobil desať rokov v Poľsku.

Hráčsku kariéru ukončil pred štyrmi rokmi. Od novembra 2018 bol asistentom trénera žilinskej juniorky a od zimy 2020 je hlavným trénerom žilinského áčka.

"Staňo je mladý progresívny tréner s veľkým potenciálom a s prirodzenými líderskými schopnosťami," opísal ho na klubovej stránke majiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík.

Titul získali osem rokov po sebe

Na 42-ročného Staňa, ktorého obľúbeným hráčom je Švéd Zlatan Ibrahimovič, čaká jeho prvá trénerská výzva na európskej scéne.

Jeho zverenci odohrajú vo štvrtok o 19.30 h 1. kolo kvalifikácie Európskej ligy proti waleskému tímu The New Saints FC. Za posledných deväť rokov sa stali osemkrát majstrom Walesu.

Až v minulej sezóne, ktorú zasiahla pandémia koronavírusu, skončili na druhom mieste. Aj to možno len preto, že sa sezóna ukončila predčasne už v marci.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že v krajine, ktorej reprezentácia sa dostala do semifinále majstrovstiev Európy 2016 a kde vyrástli hráči ako Ryan Giggs či Gareth Bale, to bude veľkoklub. Nie je to však pravda.