Ako 96-ročný hral turnaj. Zomrel najstarší hokejista

Na jar chcel vlastný rekord zvýšiť, ale pre pandémiu nehral.

26. aug 2020 o 13:32 TASR

MINNEAPOLIS. V utorok v Minnesote zomrel najstarší hokejista na svete. Mark Sertich, ktorý je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov, mal 99 rokov a nedávno sa zotavoval z mŕtvice.

Sertich je držiteľom rekordu pre najstaršieho hráča, ktorý hral na hokejovom turnaji.

Dvadsiateho júla 2017 nastúpil na seniorskom svetovom podujatí Snoopy v Santa Rosa v Kalifornii vo veku 96 rokov.

Na jar sa chystal aktualizovať svoj vlastný rekord na ďalšom turnaji v Kalifornii, ale ten sa neuskutočnil pre pandémiu koronavírusu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Naposledy hral Sertich hokej v júli tesne predtým, ako v Minnesote zatvorili všetky športové zariadenia.

"Zostal silný až do samého konca a to urobilo každého šťastným. Sám nechcel, aby to bolo inak," citoval portál minneapolisstartribune.com jedného zo Sertichových priateľov.

"Vždy sa zo všetkého rýchlo uzdravil. Mal toľko zranení, a keď mu všetci ostatní povedali, že si už nikdy nezahrá hokej, o mesiac neskôr bol späť na štadióne," uviedla Sertichova dcéra Cynthia Floodová.