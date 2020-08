Jedného bolí chrbát, ďalší má odreniny. Kto vyhrá Tour de France?

Ak chce Ineos vyhrať, musí niečo zmeniť.

27. aug 2020 o 10:00 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Jún a júl mali tento rok patriť futbalu. Európsky šampionát sa po prvý raz mal konať na štadiónoch v dvanástich rôznych krajinách.

Pre Covid-19 a koronakrízu majstrovstvá presunuli o rok.

Vedeli by však tréneri spraviť nomináciu, ak by EURO štartovalo už cez víkend? A ako by to na majstrovstvách vyzeralo? Skutočne by si silné krajiny dokázali obhájiť svoje pozície?

Favorita nehľadajte, nie je

Výsledky by mohli byť celkom prekvapivé. Futbalisti dlho nehrali, trénovali individuálne a odohrali minimum zápasov. Kto by bol top favorit? Nebol by jeden, ale bolo by ich päť až šesť.

A takto nejako to vyzerá aj v cyklistike.

V sobotu 28. augusta štartuje v Nice Tour de France, ktorá môže mať prívlastok nepredvídateľná.

Bude to zároveň súboj ťažkých váh. Pre každý tím sa Tour počas krízy stala najväčšou prioritou a na preteky posiela to najlepšie, čo má.

Jeden favorit? Taký nie je, môže ich byť aj desať, a k tomu - podobne ako na Critérium du Dauphiné - môže vyskočiť niekto nový.

Všímať si treba najmä mladých Kolumbijčanov.

Ak v minulých rokoch dominoval tím Ineos, tak teraz je jasné, že cez koronapauzu sa v jeho príprave niečo zrútilo. Z neohrozeného tímu, ktorý súperov pretlačí tvrdou obranou, sa mužstvo prepadlo niekam do priemeru.

Bernal sa na bicykli krúti

Z trojice pôvodných lídrov dvaja pre slabú formu odpadli a tretí má problémy s chrbátom.