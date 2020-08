Juraj Sagan bojoval v hlavnej skupine, majstrom Európy sa stal Nizzolo

Slovenský cyklista skončil pätnásty.

26. aug 2020 o 16:53 (aktualizované 26. aug 2020 o 17:58) TASR, SITA

ME v cyklistike 2020 - Plouay (Francúzsko)

Muži - hromadné preteky (Plouay - Plouay, 177,45 km):

1. Giacomo Nizzolo Taliansko 4:12:23 h 2. Arnaud Démare Francúzsko +0 s 3. Pascal Ackermann Nemecko +0 s 4. Mathieu van der Poel Holandsko +0 s 5. Jasper Stuyven Belgicko +0 s 6. Davide Ballerini Taliansko +0 s 15. Juraj Sagan Slovensko +0 s 35. Patrik Tybor Slovensko +0 s 68. Marek Čanecký Slovensko +5:30 min 94. Ján Andrej Cully Slovensko +9:36 min 97. Martin Haring Slovensko +9:36 min . Erik Baška Slovensko nedokončil

PLOUAY. Talian Giacomo Nizzolo z tímu Dimension Data sa stal majstrom Európy v cestnej cyklistike v kategórii muži-elite.

Na kontinentálnom šampionáte vo francúzskom Plouay 31-ročný Milánčan na trati dlhej 177,45 km finišoval v čase 4:12:23 h pred Francúzom Arnaudom Démarom (Groupama-FDJ), tretí skončil Nemec Pascal Ackermann pôsobiaci v tíme Bora-Hansrohe.

V hlavnej skupine dorazil do cieľa aj slovenský reprezentant Juraj Sagan (Bora-Hansrohe), ktorý sa počas víkendu stal slovenským šampiónom.

Nizzolo potvrdil dominanciu Talianov

Nizzolo na ME potvrdil dominanciu Talianov na tomto fóre v ostatných rokoch, keď vlani vyhral Elia Viviani a pred ním Matteo Trentin. Prvým majstrom Európy v kategórii elite sa stal v roku 2015 Peter Sagan.

Juraj Sagan dosiahol rovnaký čas ako víťaz, napokon ho klasifikovali na solídnej 15. priečke.

Nizzolove tesné víťazstvo na páske potvrdila aj cieľová fotografia.

"Bol to neskutočný deň, tím mi pripravil výbornú pozíciu na špurt. Počas celého dňa pracovali chalani perfektne.

Bolo to naozaj tesné a myslel som si, že som bicykel v cieli poriadne 'nehodil' dopredu, no nakoniec som mal šťastie. Som veľmi šťastný," povedal v cieli víťaz.

So Saganom prišiel aj Tybor

Z poltucta Slovákov to s ním až do úplného záveru vydržal iba Patrik Tybor (CK Banská Bystrica), ktorý napokon zaostal za prvou skupinou o jedenásť sekúnd a obsadil 35. pozíciu.

Viac ako 50 km pred cieľom na najlepších začali strácať Martin Haring a po ňom aj Ján Andrej Cully (obaja CK Banská Bystrica), Erika Bašku (Bora-Hansrohe) zo záveru vyradili kŕče a približne 25 km pred cieľom zaostal aj Marek Čanecký (CK Banská Bystrica).

Baška nedokončil

Tybor s Jurajom Saganom to medzi najlepšími dotiahli až do konca, ale do elitnej desiatky sa neprebojovali.

Čanecký napokon prišiel do cieľa s viac ako päťminútovou stratou na 68. mieste, Cully zaostal o necelých desať minút a skončil na 94. stupienku. Haring obsadil 97. priečku. Erik Baška preteky nedokončil, keď musel asi 35 kilometrov pred koncom odstúpiť pre kŕče.

V stredu sa vo Francúzsku predstavili v pretekoch s hromadným štartom aj ženy do 23 rokov a zlato si v nich vyjazdila Talianka Elisa Balsamová.

Z tria Sloveniek preteky dokončila len Radka Paulechová na 42. mieste, Petra Machálková a Laura Debnárová nedokončili.