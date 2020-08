Kužmovej sa vo štvorhre darí, so Swiatekovou postúpili už do semifinále

V boji o finále vyzvú nasadené dvojky.

26. aug 2020 o 22:53 TASR

NEW YORK. Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Poľkou Igou Swiatekovou sa prebojovali už do semifinále štvorhry na turnaji WTA v New Yorku.

V stredajšom štvrťfinále si poradili s domácou dvojicou Shelby Rogersová, Jessica Pegulová po setoch 6:1, 1:6 a 10:7.

V boji o finále nastúpia proti druhému nasadenému páru Nicole Melicharová (USA) a I-Fan Sü (Čína).

WTA v New Yorku 2020 - štvorhra - štvrťfinále

Viktória Kužmová, Iga Swiateková (SR/Poľ.) - Shelby Rogersová, Jessica Pegulová (USA) 6:1, 1:6, 10:7