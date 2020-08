Zahral si na majstrovstvách sveta aj olympiáde. Valach sa po rokoch vracia do Slovana

Naposledy hral v Rakúsku.

27. aug 2020 o 12:38 TASR

BRATISLAVA. Defenzívu hokejového Slovana Bratislava posilní skúsený slovenský obranca Juraj Valach, ktorý sa dohodol s vedením klubu na podmienkach ročnej zmluvy.

Informovala o tom oficiálna webstránka tipsportligistu.

Tridsaťjedenročný Valach sa vracia do Slovana po štyroch rokoch, v sezóne 2015/2016 odohral za bratislavský klub 25 zápasov v nadnárodnej KHL.

"Naším jednoznačným cieľom posledných týždňov bolo posilniť obranu. Hľadali sme fyzicky zdatného beka, praváka, so skúsenosťami z kvalitných líg, ktorý sa dokáže presadiť na oboch stranách klziska. Naša voľba padla práve na Valacha. Navyše je to skvelý chalan aj do kabíny," uviedol poradca a hlavný koordinátor klubu Maroš Krajči.

Odchovanec HKM Zvolen nastupoval za tím spod Pustého hradu v juniorských a dorasteneckých ligách, ako aj za A-tím.

Pred sezónou 2006/2007 odišiel do kanadskej juniorskej WHL, po dvoch rokoch sa rozhodol vrátiť do materského HKM.

Potom pôsobil v Brne, pražskej Slavii a Chomutove, kde strávil takmer štyri sezóny. Naposledy hájil farby rakúskeho EHC Linz v nadnárodnej EBEL lige.

V sezóne 2012/2013 bol Valach v drese Slavie najlepšie strieľajúci obranca českej Tipsport extraligy, keď zaznamenal 11 gólov a 11 asistencií v základnej časti. Sezónu si predĺžil na MS v Minsku.

V ročníku 2017/2018 si výkonmi vypýtal miestenku do národného tímu na ZOH v Pjongčangu. Predtým reprezentoval aj na juniorských MS 2007 a 2009.