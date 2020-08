Bude ho mať Sagan na sebe len jeden deň? Bora predstavila nové dresy

Dres je výrazne belší.

27. aug 2020 o 14:03 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe, ktorého súčasťou je aj Slovák Peter Sagan, predstavil novú sadu dresov.

Dresy, v ktorých jazdci absolvujú blížiacu sa Tour de France (29. august - 20. september), sú oproti klasickým dresom výrazne belšie.

Líši sa najmä vrchná časť, ktorá býva čierna.

Zaujímavosťou je, že Saganov dres sa bude oproti dresom jeho kolegov trochu líšiť. Keďže je trojnásobným majstrom sveta, môže mať na okrajoch (okolo krku a rúk) dúhové vzory.

Sagan je už tradične najväčším favoritom na zelený dres.

Ak by sa mu ho podarilo získať už v prvej etape a doviezol by sa v ňom až do Paríža, klasický tímový dres by mal na sebe len jeden deň.