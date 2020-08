Messi s Ronaldom? Ak odhodia ego, bude to úplne šialenstvo

Vybrali sme kluby, kam môže prestúpiť.

27. aug 2020 o 16:36 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Jeho futbalové videnie hry je geniálne.

Rýchlymi kľučkami vymanévruje zo zložitých situácií, spoluhráčov zásobuje famóznymi prihrávkami a pri zakončení je chladnokrvný a často inovatívny.

Niekedy sa zdá, že argentínsky futbalista Lionel Messi má v hlave čip, vďaka ktorému vždy zvolí správne riešenie.

Už viac ako desaťročie patrí k najlepším futbalistom planéty. Podľa mnohých je dokonca absolútne najlepším hráčom v histórii.

Futbalové majstrovstvo predvádzal celú kariéru v FC Barcelona, kde mu bol systém postavený na mieru.

Jeho neprajníci tvrdia, že v inom klube by toľko nežiaril. Messi môže tieto špekulácie čoskoro vyvrátiť.

V Barcelone zrejme definitívne končí.

Kam by mohli viesť jeho ďalšie kroky? Štýl ktorého klubu by mu mohol pasovať, a ako by si v jednom tíme rozumel s Cristianom Ronaldom?

Manchester City je prestup na istotu

Podľa španielskeho denníka Marca je najhorúcejším záujemcom o Messiho služby anglický Manchester City.

Zrejme je to preňho najlogickejšia voľba.

Trénerom klubu je Pep Guardiola, s ktorým argentínsky futbalista prežil svoje najlepšie futbalové obdobie v Barcelone.

V jeho ére bola na výslní.

Ich vzťah nikdy nebol na úrovni tréner a hráč. Mali k sebe bližšie, možno ako otec a syn. Ich vzájomný obdiv a rešpekt pretrváva.