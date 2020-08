Opatrenia môžu ohroziť fungovanie profesionálneho hokeja, vraví zástupkyňa klubov

Hokej je závislý od divákov na štadióne.

28. aug 2020 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) so znepokojením prijala rozhodnutie epidemiológov a krízového štábu SR.

Podľa nich bude od septembra na športových podujatia v interiéroch môcť byť maximálne 500 osôb a v exteriéroch tisíc.

Apely na prehodnotenie pripravovaného obmedzenia napriek snahe zástupcov hokejových klubov aj celého spektra družstiev slovenského športu zostali nevypočuté.

Ďalšia rana pre hokej

Podľa riaditeľky APHK Anety Büdi je to ďalšia rana pre slovenský šport aj klubový hokej. Ak by obmedzenia pokračovali aj v ďalších mesiacoch, vážne by to ohrozilo fungovanie profesionálneho hokeja na Slovensku.

"Účastníci najvyššej slovenskej hokejovej súťaže si uvedomujú vážnosť súčasnej situácie. Ochrana ľudského zdravia je pre každého z nás priorita.

Nové opatrenia epidemiológov, ktoré vstúpia do platnosti v prvý septembrový deň, budeme rovnako ako iné nariadenia krízového štábu a vládnych inštitúcií rešpektovať, aj keď nie sme s nimi stotožnení a prijali sme ich so znepokojením.

Je to ďalšia rana pre slovenský šport i klubový hokej, ktoré neboli doteraz súčasťou žiadneho zo záchranných vládnych balíčkov na zníženie dopadov pandémie na rôzne skupiny obyvateľstva.

Ak by sa opatrenia predĺžili aj na obdobie po začiatku októbra, vážne by sa ohrozilo fungovanie profesionálneho hokeja u nás," uviedla Aneta Büdi v stanovisku APHK.



Šéfka APHK zdôraznila, že od začiatku prípravy na novú sezónu dodržiavajú kluby, hráči i členovia realizačných tímov všetky predpísané hygienické opatrenia a pravidlá zo strany štátnych inštitúcií aj zdravotnej komisie SZĽH.

"Kluby robili všetko preto, aby sa sezóna mohla riadne začať. Rovnako boli pripravené dodržiavať aj predpísané nariadenia pre organizáciu športových podujatí.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sa aj septembrové prípravné, turnajové zápasy a tiež duely nadchádzajúceho Tipsport Kaufland Supercupu hrali pred čo najväčším počtom divákov.

Naše názory si vypočuli odborníci z oblasti epidemiológie i hlavný hygienik Ján Mikas počas spoločného stretnutia so zástupcami iných športov.

Bohužiaľ, naše apely na prehodnotenie navrhovaných opatrení reálne neboli vypočuté, aj keď kluby spoločne so Slovenským zväzom ľadového hokeja prijali vlastné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu v mužstvách i na štadiónoch," pokračovala Aneta Büdi.

Môže to byť likvidačné

Hokej s minimálnym počtom fanúšikov na tribúnach nedáva zmysel. Hokej totiž potrebuje sponzorov a tí požadujú divákov na tribúnach.

"Sú to spojené nádoby a ovplyvňujú aj financovanie klubov. Príjmy od sponzorov a ticketingu sú v hokeji oveľa dôležitejšie ako vo futbale. Hokej neprofituje z predaja televíznych práv, európskych pohárov či transferov hráčov.

Ak by septembrové opatrenia pokračovali aj v ďalších mesiacoch, pre kluby to môže byť likvidačné.

Navyše, keď sa stále nedočkali žiadnej pomoci zo strany štátu a až doteraz boli odkázané iba na svoje zdroje, prípadne podporu a ústretovosť svojich partnerov, ktorí investovali financie do produktu napriek tomu, že sa nehralo.

Šport, nielen hokej, je dnes na Slovensku azda najviac postihnutou skupinou. Opatrenia síce rešpektuje, kompenzácie na rozdiel od iných oblastí verejného života však nedostáva.

Veríme, že situácia sa upokojí a v októbri sa začne nový ročník najvyššej súťaže aj s fanúšikmi na tribúnach," dodala šéfka APHK.